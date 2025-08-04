Tesis Yönetim Sektörü’nün öncü site yönetim platformu, Ankara Üniversitesi ve TEYFED iş birliği ile, site ve apartman aidatlarının düşürülmesi hedefleniyor!

2024’ü 36,08 milyar dolar hacimle kapatan emlak teknolojileri (proptech) sektörü, dijital dönüşümün hızını artırmaya devam ediyor. Son olarak Apsiyon, Ankara Üniversitesi ve Tesis Yöneticileri Federasyonu (TEYFED), sektörün geleceği için önemli bir iş birliğine imza attı.

İş birliği kapsamında sektörel endeksler oluşturulacak

Apsiyon, Ankara Üniversitesi ve TEYFED arasında imzalanan stratejik iş birliği protokolü kapsamında ilk toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, veri ve yapay zekâ temelli projeler doğrultusunda ortak geliştirilecek endekslere yönelik teknik çalışmalar başlatıldı. Ayrıca, Ankara Üniversitesi bünyesinde ProptechHub Ofisi kurulması kararlaştırıldı. İş ortaklığı, gayrimenkul yönetimi, kira ve aidat endeksleri ile sürdürülebilirlik göstergeleri gibi veri odaklı akademik çalışmalar yürütülmesi, sektöre yönelik norm veriler geliştirilmesi ve üniversite-özel sektör arasındaki bilgi akışının güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Apsiyon’dan elde edilecek veriler, Ankara Üniversitesi akademik kadrosu tarafından analiz edilerek sektörel endeksler oluşturulacak. Kurumlar arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde; eğitim programları, sektörel raporlar, sertifika çalışmaları ve inovasyon projeleriyle genişleyerek devam ettirilmesi planlanıyor.

Bu iş birliği ile, site ve apartman aidatlarının düşürülmesine yönelik çalışmaların temeli atılıyor

Protokol kapsamında, Türkiye’de proptech alanında akademi ve sektör arasında güçlü bir köprü kurulması, sektöre özgü verilerin güvenilir endekslere dönüştürülmesi ve uluslararası düzeyde rekabetçi çözümler üretilmesi hedefleniyor. Apsiyon Kurucu Ortağı ve CEO’su Kudret TÜRK ise yaptığı değerlendirmede, “Reel sektör, akademi ve yazılım şirketi olarak bir güç birliği yaptık ve fayda odaklı bir çalışma yürütmeye başladık. Ankara Üniversitesi ve TEYFED ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık, sektörde yenilikçi yaklaşımları hayata geçirmemize olanak tanıyacak. Teknolojimizi akademik bilgiyle birleştirerek yenilikçi çözümler sunacağız. Tesis yönetim sektörünü ileriye taşımak için veri ve yapay zekâ temelli projelere yönelik teknik çalışmalar hızla ilerleyecek. Bu iş birliği ile, kamu kurumlarına stratejik planlama süreçlerinde veriye dayalı karar alma imkânı sunulurken; aynı zamanda elde edilecek verilerin, uzun vadede site ve apartman aidatlarının düşürülmesine yönelik çalışmaların temelini oluşturması hedefleniyor. Böylece hem kamu politikalarının geliştirilmesine hem de vatandaşların yaşam maliyetlerinin azaltılmasına somut katkılar sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

İş birliğinin akademi ve sektör arasındaki köprüyü kuvvetlendirmesi bekleniyor

Devletin fikir atölyesi anlayışını bu protokol ile güçlendirdiklerini dile getiren Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim TANRIVERMİŞ, “Bu iş birliği aynı zamanda akademi ve sektör arasındaki köprüyü kuvvetlendirmeye devam ediyor. Tesis yönetimi alanında yeni standartlar oluşturuluyor” dedi.

Protokolle ülkedeki yanlış bilgilendirmeleri ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten TEYFED Başkanı Yahya SAĞIR ise şöyle konuştu: “Veri tabanının doğru işlemesini sağlayarak sektörün mesleki standartlarını geliştirmeyi ve profesyonelleştirmeyi amaçlıyoruz. Hep birlikte örnek bir model oluşturacağız. Bu hem sektör profesyonellerine, gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanında eğitim görenlere, hem de Ankara Üniversitesi’nin diğer branşlarındaki öğrencilerimize faydalı olacak” dedi.

İş birliği kapsamında gerçekleştirilen toplantıya Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yeşim TANRIVERMİŞ, Dr. Ezgi AVCI, Öğr. Gör. Sinan GÜNEŞ ve Öğr. Gör. Emir SUNGUROĞLU ile TEYFED Kurucu Başkanı Yahya SAĞIR, Apsiyon Kurucu Ortakları Kudret TÜRK (CEO), Erkan DOĞAN (CPO), Meriç AKDAMAR (CTO) ve Apsiyon Ar-Ge Veri Takımı Lideri Mert GÜVENÇLİ katıldı.