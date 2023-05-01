TESK Başkanı Palandöken'den birlik ve dayanışma çağrısı

Editör: Dilek Kılıç Taşdemir

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gözaltılar erken başladı. Taksim'de tüm meydana çıkan sokaklarda bariyerlerle geçişler yasaklandı. Beşiktaş’tan Taksim’e çıkmak isteyenler polis müdahalesiyle karşılaştı.

Maltepe'de de kutlamalarının yapılacağı miting alanına yürüyen gruba polis, ellerindeki pankartlar konusunda uyarıda bulundu. Polis, pankartlarla yürümeye devam etmek isteyen gruba müdahale etti. Onlarca gözaltı var.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in 1 Mayıs'la ilgili birlik ve dayanışma çağrısı yaptığı “Birbirimizin haklarını korumak, ahlaki ve maddi olarak ezmemek, sermayemizi tırnaklarımızla çoğaltmak için saygı, sevgi, dayanışma içerisinde kalmalıyız" açıklaması dikkat çekti.

Palandöken’in açıklaması şöyle:

“Güçlü ekonomilerin temeli her zaman emek ve alın teridir. Kutsal bir olgu olan emek, işçi ve işveren dayanışması ile beraber olduğunda gerçek değerine ulaşır.

İşçi, emekçi, işveren, esnaf, sanatkar, zanaatkar, girişimci, KOBİ gibi ekonomiye ve gelişime katkısı olan her alın teri sahibi, tümüyle birlik olmalıyız. Birbirimizin haklarını korumak, ahlaki ve maddi olarak ezmemek, sermayemizi tırnaklarımızla çoğaltmak için saygı, sevgi, dayanışma içerisinde kalmalıyız.

Bu vesileyle emekçi esnaf ve sanatkarımız başta olmak üzere, alın terini sermayesi yapan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.”