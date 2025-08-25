‘Teşkilat’ dizisi fırtınası sürecek mi?

TRT 1’in geçtiğimiz sezonlarda Pazar akşamlarına damga vuran dizisi ‘Teşkilat’ın yeni sezon ilk tanıtımı görücüye çıktı.

‘Hazırsak başlayalım’ sloganıyla yayınlanan fragman, sezona dair ipuçları da verdi. 6. sezonu ile Eylül’de izleyicisiyle buluşacak dizinin başrolünde Tolga Sarıtaş yer alıyor. Geçen sezon Aybüke Pusat’ın dizinin kadrosundan çıkarılmasının ardından Tolga Sarıtaş’ın partnerinin kim olacağı merak konusuydu. Oyuncuya yeni dönemde Rabia Soytürk eşlik edecek. Tolga Sarıtaş’ı keyifle izliyorum. Rabia Soytürk de bugüne kadar rol aldığı yapımlarda ilgiyle izlediğim isimlerdendi. Açıkçası, ikilinin uyumunu herkes gibi bende merak ediyorum.

‘Teşkilat’, yeni sezonda da Pazar günleri yine reytingleri altüst etmeye devam edecek mi? Sezon içerisinde sorunun cevabını hep birlikte alacağız.

Yusuf Güney’den ‘Ne Rica Ne Minnet’

Türk Pop Müziği’nin dikkat çeken isimlerinden Yusuf Güney, yeni şarkısı ‘Ne Rica Ne Minnet’i ILS Vision Music etiketiyle yayınladı.

Sözleri Hakkı Yalçın’a, müziği Yusuf Güney’e ait şarkının düzenlemesi Baran Etik imzası taşıyor. Aşk acısını anlatan şarkıya Erkan Nas’ın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

Yusuf Güney, yine hoş bir çalışmayı sevenleriyle buluşturmuş. Keyifle dinledim.

‘Yaz Ortası Sergileri’ ziyaretçilerini bekliyor

Bodrum’da sanat rüzgârı Marina Yacht Club Merqezart Alternatif Sanat Merkezi’nde esmeye devam ediyor. ‘Yaz Ortası Sergileri’ serisinde gerçekleşen sergide bu ay sanatçılar Banu Tarhan, Esra Meral ve Levent Oyluçtarhan’ın eserleri sergileniyor.

Çağdaş ressam Banu Tarhan, figürden soyuta seyir eden yelkenli resimleriyle ruhun dönüşümlerini anlattığı ‘Özgürlük’ sergisiyle Salon 1’de sanatseverlerle buluşurken Esra Meral, duygu yüklü dudaklardaki karakteristik farklılığı betimlediği resimlerinden oluşan ‘Winner of the day: Kiss’ sergisiyle Koridor’da ziyaretçilerini bekliyor. Levent Oyluçtarhan da düşlerinden yola çıkan sürrealist ve geometrik formları canlı renklerle zenginleştirdiği eserleriyle Salon 2’de eserlerini sergiliyor.

Sergiler, Marina Yacht Club Merqezart Alternatif Sanat Merkezi’nde 14 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.