‘Teşkilat’ dizisi rakipsiz kaldı

TRT 1’in 5 sezondur ekrana olan dizisi ‘Teşkilat’, yoluna doludizgin devam ediyor. Neredeyse Pazar günlerinin rakipsiz dizisi konumunda olan ‘Teşkilat’, aldığı reytinglerle yüzleri güldürüyor. Dizi, önceki gün ekrana gelen 135. bölümünde Total’de 7.91, AB’de 6.58 ve ABC1’de aldığı 8.21 reytingle tüm kategorilerde zirvede yer aldı. Dizi, bu hafta reytinglerinde bir düşüş yaşasa da rakiplerinin de kan kaybettiği haftada liderliğini korudu.

Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş’ın başrolünde olduğu dizi, şimdiden 6. sezon biletini çoktan almışa benziyor. Uyumları kadar oyunculuk performanslarıyla da dikkat çeken ikiliyi daha önce de ‘Söz’ dizisinde birlikte izlemiştik. O zaman izlemeye doyamamıştık. ‘Teşkilat’ta yıllar sonra yeniden bir araya gelmeleri harika olmuştu. Oyuncuların hayranları, şimdi onları izlemenin keyfini çıkarıyorlar. Pazar günü için hangi dizi gelirse gelsin, ‘Teşkilat’ için fark etmiyor. Bugüne kadar aynı gün yayınlanan diziler, ‘Teşkilat’ karşısında tutunamadılar. Dizi, resmen Pazar akşamlarına ambargo koyarak rakipsiz kaldı.

Bakalım, bundan sonra ‘Teşkilat’ı koltuğundan edecek hangi diziyi izleyeceğiz?

‘Seyfi Bey’ oyunu turneye çıkıyor

Türkiye eğlence dünyasında devrim yaratan ikon Seyfi Dursunoğlu’na ustasına saygı duruşu olarak hayat veren Armağan Çağlayan, ‘Seyfi Bey’ oyunu ile turneye çıkıyor.

Huysuz Virjin karakterinin yaratıcısı ve Türkiye’nin en önemli televizyon figürlerinden biri olan Seyfi Dursunoğlu’nun incelikli portresini sahneye taşıyan oyun, izleyiciyi ortak bir geçmişin hatıralarına ve geleceğin hayallerine doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor. 30 yıl önce Huysuz Virjin’in metin yazarı olarak kariyerine başlayan ve ustasına derin bir bağlılıkla bu projeyi hayata geçiren Çağlayan, oyunla Türkiye’nin dört bir yanına konuk olacak.

Armağan Çağlayan, ‘Seyfi Bey’ oyunu turnesi kapsamında 24 Mayıs’ta Ankara Oran Sahne’de, 25 Mayıs’ta Bursa Kültürpark Açıkhava’da, 31 Mayıs’ta Denizli Açıkhava’da ve 1 Haziran’da Antalya Açıkhava’da tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

‘Karnaval Kaçkınları’ sergisi açıldı

Ressam Edibe Taylan’ın kişisel sergisi ‘Karnaval Kaçkınları’, Ayşe Takı Galerisi’nde açıldı. Sergide, sanatçının son 15 yılda ürettiği seramik heykeller, akrilik ve yağlı boya resimler ile dijital çalışmalarından oluşan yaklaşık 50 adet eseri yer alıyor.

Edibe Taylan, sergisiyle karnavalın eğlencesini ve özgürlüğünü heykel ve resimlerinde yansıtıyor. Sanatçı, akrilik ve yağlı boya, mobil sanat çalışmalarının yanı sıra yoğun bir şekilde heykel ve heykelsi formlara odaklandığı seramik eserleriyle dikkat çekiyor. Bu sergideki seçki, sanatçının özgün diliyle kadın temalı çalışmalarını bir araya getirirken, izleyicilere karnaval tadı veren bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Sergi, 22 Mart’a kadar Şişli’deki Ayşe Takı Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.