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Ünlü oyuncunun yeni imajı şaşkınlık yarattı

Sevilen dizi Kuruluş Osman'a transfer olan Nihat Altınkaya, bambaşka bir rolle ekranlara gelecek. Oyuncunun yeni imajını gören hayranları gözlerine inanamadı

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 16:07
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'Teşkilat' dizisinden ayrılarak 'Kuruluş Osman' dizisine transfer olan oyuncu yeni imajıyla şaşırttı

Ünlü oyuncunun yeni imajı şaşkınlık yarattı
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TV100'ün haberine göre Teşkilat dizisinden flaş bir şekilde Kuruluş Osman'ın dördüncü yeni sezonuna transfer olan Nihat Altınkaya, bu kez bambaşka bir görünümle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Altınkaya, değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. 

Teşkilat dizisinde iki sezon boyunca izleyicilerle Hulki karakteri ile buluşan Nihat Altınkaya, hikayenin en farklı ve en eğlenceli ismi olmuştu.

Birçok dizi hayranı bu karakteri o kadar çok sevdi ki, Nihat Altınkaya unutulmaz dizi karakterlerinden birisi haline geldi .Son iki sezonda Teşkilat ile TRT1 ekranında milyonların sevgisini kazanan oyuncu, yeni dönemde ise Kuruluş Osman dizisinde hayranları ile buluşacak.

Kuruluş Osman dizisinin dördüncü yeni sezonundaki en önemli sürprizlerinden birisi olan Nihat Altınkaya, yeni imajıyla da herkesi şaşkınlığa uğrattı. Ünlü oyuncuyu görenler şaşkınlığa uğradı. Nihat Altınkaya sert bir savaşçı olarak Kuruluş Osman dizisinde bambaşka bir performans ortaya koyacak.

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