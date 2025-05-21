Teşkilat dizisine sürpriz isim geliyor

Kaynak: Birsen Altuntaş
Teşkilat dizisine sürpriz isim geliyor

Başrol Aybüke Pusat'ın diziden gönderilmesi ile gündemden düşmeyen Teşkilat dizisine yeni bir isim dahil oluyor.

Tims&B imzalı “Teşkilat” dizisinin uzun süredir merak edilen sürpriz oyuncusu sonunda belli oldu. Bir dönemin ünlü mankenlerinden olan ve ardından kariyerine oyuncu olarak devam eden Atilla Saral, uzun bir aranın ardından yeniden setlere döndü.

Son olarak yaklaşık 10 yıl önce kamera karşısına geçen Saral, kulis bilgilerine göre dizide sürprizli bir yargıç karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Teşkilat” dizisinin 5. sezonunun 15 Temmuz’da final yapması planlanıyor. Saral’ın dahil olduğu hikâyenin, sezonun gidişatında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

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