‘Teşkilat’ dizisinin beklenmedik yükselişi

Haftanın dizisi: Televizyon kanallarında 19-25 Mayıs haftasında en çok izlenen diziler belli oldu. Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, Pazartesi akşamlarına damga vuran ‘Uzak Şehir’ iki puanı aşkın düşüşe rağmen 13.40 reytingle haftanın en çok izlenen dizisi oldu. Uzak Şehir’i sırasıyla Kızılcık Şerbeti, Eşref Rüya, Teşkilat, Kral Kaybederse, Sahipsizler, Gönül Dağı, Kuruluş Osman, Siyah Kalp ve Bahar izledi.

Pazar günlerinin zirvedeki ismi Teşkilat, 2 puanı aşkın artarak 6.86 reytingle tekrardan liderlik koltuğuna oturdu. Tolga Sarıtaş’lı dizi, yükselişiyle şaşırtarak haftanın dizisi oldu.

Bir gecede değişen hayatların hikâyesi

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, senaryosunu Levent Cantek, Ali Demirel ve Volkan Sümbül’ün kaleme aldığı, kadrosunda Hakan Yılmaz, Orkuncan İzan, Bihter Dinçel, Esra Kızıldoğan, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Orhan Aydın, Ömer Kurt gibi isimlerin bulunduğu ‘Sıcak Büfe’, 16 Mayıs’ta vizyona girmişti.

Gişede şu ana kadar 14 bin 464 kişi tarafından izlenen D Media imzalı komedi türündeki film, bir mahalle büfesinin arka planında geçen hikâyede, sıradan görünen hayatların bir gecede değişmesini konu ediniyor.

Zeynep Bastık’tan aşk dolu bir yaz şarkısı

Haftanın şarkısı: Her şarkısı liste başı olan Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Zeynep Bastık, yeni şarkısı ‘Kör Sevdam’ı Hypers Music etiketiyle yayınladı. Sözleri ve müziği Mert Çodur’a ait şarkının düzenlemesini Elber Tutkus yapmış.

Etkileyici sözleri kısa sürede dillere dolanan ezgisiyle şarkı, yazın en güçlü aşk şarkılarından biri olacağa benziyor.

Tuğçe Yerdelen, ‘Sözcüklerin İzinde’n gidiyor

Haftanın kitabı: Gazeteci ve yazar Tuğçe Yerdelen’in yeni kitabı ‘Sözcüklerin İzinde’, Şey Kitap etiketiyle yayımlanarak raflardaki yerini aldı. Deneme türündeki kitap, Tuğçe Yerdelen’in gündelik dokunuşlarla derlediği yalın yazılarından oluşuyor.

Yazarın daha önce yayımlanan ‘Bilin İstedim’ (2022), ‘Hepsi Yaşandı’ (2022), ‘Pati’nin Doğum Günü Partisi’ (2023), ‘Hayatın İçinde Edebiyat’ (2023) ve ‘Sonu Gelmeyen Roman’ (2023) kitapları bulunuyor.