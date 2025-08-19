Teşkilat'ın yeni başrolü seçilmişti! Rabia Soytürk atış çalışmalarına başladı

Sosyal medya hesabından yaptığı boykot paylaşımı nedeniyle diziden apar topar çıkartılan Aybüke Pusat’ın yerine kimin getirileceği merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz gün aranan kadın başrolün kim olduğu belli oldu.

ROLÜ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Pusat’ın yerine Rabia Soytürk'ün getirildiği öğrenildi. Genç oyuncu, Teşkilat dizisinde Ajan Hilal karakterine hayat verecek. Soytürk yeni rolü için çalışmalara da başladı.

ATIŞ EĞİTİMİ ALIYOR

Atış eğitimi almaya başlayan ünlü isim derste çekilen bir videosunu sosyal medya sayfasından paylaştı.

Atış hocası Soytürk’ün kısa sürede atış konusunda ilerlediğini de belirtti.