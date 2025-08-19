Teşkilat'ın yeni başrolü seçilmişti! Rabia Soytürk atış çalışmalarına başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Teşkilat'ın yeni başrolü seçilmişti! Rabia Soytürk atış çalışmalarına başladı

TRT’de yayınlanan Teşkilat’tan apar topar çıkartılan Aybüke Pusat’ın yerine Rabia Soytürk ile anlaşılmıştı. Soytürk, rolü için atış dersi almaya başladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı boykot paylaşımı nedeniyle diziden apar topar çıkartılan Aybüke Pusat’ın yerine kimin getirileceği merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz gün aranan kadın başrolün kim olduğu belli oldu.

rrtf.jpg

ROLÜ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Pusat’ın yerine Rabia Soytürk'ün getirildiği öğrenildi. Genç oyuncu, Teşkilat dizisinde Ajan Hilal karakterine hayat verecek. Soytürk yeni rolü için çalışmalara da başladı.

frfr.jpg

ATIŞ EĞİTİMİ ALIYOR

Atış eğitimi almaya başlayan ünlü isim derste çekilen bir videosunu sosyal medya sayfasından paylaştı.

Atış hocası Soytürk’ün kısa sürede atış konusunda ilerlediğini de belirtti.

yy76.jpg

aybuke-pusat-trt.jpg

Son Haberler
20 yıl önce tarlalarına ektiler her yıl paraya para demiyorlar. 50 ülke almak için sırada bekliyor
20 yıl önce tarlalarına ektiler her yıl paraya para demiyorlar. 50 ülke almak için sırada bekliyor
Bilecik Valisi Sözer yurt inşaatında detaylı incelemelerde bulundu
Bilecik Valisi Sözer yurt inşaatında detaylı incelemelerde bulundu
Anılar siliniyor! Bilim insanlarından devrim niteliğinde buluş
Anılar siliniyor! Bilim insanlarından devrim niteliğinde buluş
TÜİK'ten taşıt kaydı açıklaması: Temmuzda 257 bin 471 adet
TÜİK'ten taşıt kaydı açıklaması: Temmuzda 257 bin 471 adet
Polis 6 aydır peşindeydi! Konut dokunulmazlığından ceza almıştı
Polis 6 aydır peşindeydi! Konut dokunulmazlığından ceza almıştı