‘Teşkilat’tan ‘Ata’mıza özel sahne

TRT 1’de 5. sezonuyla ekrana gelen ‘Teşkilat’, önceki akşam yayınlanan bölümde 10 Kasım’ı unutmayarak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 86. yılına özel olarak hazırladığı bir sahne ile andı.

Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla başlayan sahnede Mustafa Kemal’in fotoğrafı yer aldı. Atatürk’ün ‘Nutuk’tan bir bölümü seslendirirken Anıtkabir’in genel görüntüsü, Atatürk’ün fotoğrafları, hava, kara ve deniz kuvvetlerinin vatan savunmasına dair özel anları ekranlara taşındı. 212 Özel Filo’nun armasındaki ‘Bizim maviye olan sevdamız, Selanik’te açılan bir çift gözle başladı’ sözleri dikkat çekti.

Daha sonra dizinin sosyal medya hesabından “Unutmadık, unutturmayacağız. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz” sloganıyla yapılan paylaşımı da büyük ilgi gördü.

Unutulmayan doğrularla izindeyiz

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Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Ahsen Eroğlu’nun yer aldığı, Show TV’nin Pazar akşamları ilgiyle izlenen dizisi ‘Deha’ da Ata’mızı unutmadı.

Dizi, ‘Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 86. yılını İynemli ve Eroğlu’nun bulunduğu özel bir sahne ile andı. İstiklal Marşı, Atatürk’ün fotoğrafı ve Gençliğe Hitabe’nin yer aldığı sahnede Ata’mızın sözleriyle kadının önemine vurgu yapılırken ikilinin duvarda asılı olan Atatürk’ün fotoğrafına bakışları, sosyal medyada da binlerce paylaşım, beğeni ve yorum aldı.

O anlar, “Unutulmayan doğrularla, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde. Sonsuza kadar… Saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz.” notuyla paylaşıldı.

Fikirleri ve ruhu hâlâ bizimle

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Star TV’nin Pazar akşamları yayınlanan komedi programı ‘Çok Güzel Hareketler 2’ de 10 Kasım’ı unutmadı.

Programda ‘Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. yıldönümü hazırlanan özel bir bölüm ile anıldı. Atatürk’ün sanata verdiği öneme vurgu yapılırken seyirci de alkışlarla destek verdi. Sahnenin karanlığa bürünerek Ata’mızın bulunduğu fotoğrafın aydınlatılması, duygusal anlar yaşattı.

Star TV’nin X’ten “O, 86 yıl önce aramızdan ayrıldı ama fikirleri ve ruhu bizimle beraber hâlâ burada” notuyla yapılan paylaşımı, sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.