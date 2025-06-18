‘Teşkilat’tan yüzleri güldüren sezon molası

Haftanın dizisi: TRT 1’in Pazar akşamları ilgiyle izlenen dizisi ‘Teşkilat’, sezon finali yaptı. Tüm kategorilerde reytingini arttırıp yüzleri güldürerek sezona mola veren dizi, yeni dönemde de yoluna devam edecek.

Dizi, Aybüke Pusat’ın ayrılmasıyla zaman zaman kan kaybı yaşasa da önümüzdeki sezon kadrosuna katacağı yeni bir kadın başrol oyuncusuyla yine zirvede yer almayı sürdürebilir. Bakalım, neler olacak? Bekleyip göreceğiz.

Gişede ‘Sihirli Annem’ fırtınası esiyor

Haftanın filmi: Sinemalarda ‘Sihirli Annem: Hepimiz Biriz’ fırtınası esiyor. Film, gösterimdeki üçüncü hafta sonunda 67 bin 103 seyirciye ulaşırken toplamda 539 bin 204 kişi tarafından izlendi.

Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı, senaryosunu Gamze Özer ve Arzu Yurtseven’in kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan gibi isimlerin bulunduğu Poll Films imzalı film, periler ve fanilerin dünyasında geçen yeni bir macerayı konu ediniyor.

Zeynep Casalini’den kendin olma şarkısı

Haftanın şarkısı: Kendine has yorumu ve güçlü sesi ile Türk Pop Müziği’nin başarılı isimlerinden Zeynep Casalini, dinleyicisini kişisel bir yolculuğa çıkardığı yeni şarkısı ‘Buna Doğdum’u yayınladı.

Sözleri ve müziği Levent Sevinç’e ait şarkının düzenlemesini Mert Alp yapmış. Yaşamın iniş çıkışlarını deneyimleyen, kırılan ve yeniden ayağa kalkmayı bilen bir ruhun içsel yolculuğunu anlatan şarkı, yaşanmışlıkların kişiyi nasıl dönüştürdüğünü de gözler önüne seriyor.

Uykucu Kediler İçin Çalar Saat

Haftanın kitabı: Yazar Betül Tarıman’ın sıcacık dizelerini Ekinsu Kocatürk’ün rengârenk resimleriyle buluşturan ‘Uykucu Kediler İçin Çalar Saat’, Dinozor Çocuk’tan çıktı.

Çocukları şiirin ritmiyle sarmalayan kitap, hayal gücünün peşinde büyüme kaygısından bisiklete binme heyecanına, gündelik yaşama dair eğlenceli konularda bir şiir yolculuğu sunuyor.

Çocukların hayal gücünü zenginleştiren ve onlara duygularını özgürce ifade etme cesareti aşılayan ‘Uykucu Kediler İçin Çalar Saat’, Batül Tarıman’ın düzgün Türkçe kullanımıyla özellikle ilkokul çocuklarının dil gelişimine de katkı sağlıyor.