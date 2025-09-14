Tesla aniden o modelin üretimini durdurdu!

Kaynak: Haber Merkezi
Teknoloji ile otomotiv bir araya getirmesi ile Türkiye’de en çok talep gören markalardan biri olmayı başaran Tesla, beş ay satışta kalan o modelini ansızın üretimden kaldırdı. İşte detaylar…

Teknoloji ile otomotiv birleştirerek yenilikçi dizaynlara imza atan Türkiye’de otomotiv piyasasında en çok talep gören markalardan biri haline gelen Tesla beş ay önce satışa çıkardığı arka tekerlekten itişli Cybertruck modelini üretimini sonlandırdı.

tesla.jpg

Nisan ayında 69.990 dolarlık Türkiye’deki etiketiyle 2.351.664 TL’lik fiyatıyla satışa sunulan bu model dört tekerlekten itişli versiyondan 10.000 dolar daha ucuz olmasıyla ön plana çıkıyordu. Ancak düşük fiyatı talep görmesine yetmedi. Sınırlı donanım özellikleri ve talebin de beklenenden düşük olması gerekçesiyle model üretimden kaldırıldı.

Tek motorla çalışan arka tekerlekten itişli Cybertruck, daha düşük çekiş gücü, sınırlı yük kapasitesi, uzun şarj süresi gibi dezavantajlara sahipti.

