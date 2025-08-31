Tesla CEO’su Elon Musk’tan, yeniden AfD’ye destek

Kaynak: ANKA
Tesla CEO’su Elon Musk’tan, yeniden AfD’ye destek

Tesla CEO’su Elon Musk, Almanya’daki Kuzey Ren-Vestfalya yerel seçimleri öncesi, sağ popülist AfD’ye destek verdi. Musk, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, AfD’yi seçmemekle Almanya’nın “sonunun geleceğini” öne sürdü.

Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Tesla CEO’su Elon Musk, Almanya’daki seçimlere yeniden müdahil oldu. Musk, 4 Eylül’de yapılacak Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletindeki yerel seçimler öncesi, göç ve İslam karşıtı politikalarıyla bilinen sağ popülist Almanya için Alternatif Parti (AfD)’ye yeniden destek açıklaması yaptı.

Elon Musk’tan rekabeti ateşleyecek yeni girişim!Elon Musk’tan rekabeti ateşleyecek yeni girişim!

Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Köln’de imzalanan “Fairness Anlaşması”na atıfta bulunarak, “Ya Almanya AfD’yi seçer ya da Almanya’nın sonu gelir” ifadelerini kullandı. Söz konusu anlaşmaya göre yedi parti, seçim kampanyalarında göçmenler üzerinden olumsuz söylem kullanılmaması konusunda uzlaşırken, AfD sürece katılmamıştı.

Musk, Almanya’da şubat ayında yapılan erken genel seçimler öncesinde de benzer bir açıklama yaparak, “Almanya’yı ancak AfD kurtarabilir” ifadelerini kullanmış ve Alman kamuoyunda yoğun eleştirilerle karşılanmıştı. AfD, önceki NRW seçimlerinde özellikle Gelsenkirchen ve Duisburg gibi kentlerde oylarını yüzde 24,6 oranında artırarak, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) önüne geçmişti.

Son Haberler
Yandaş Cem Küçük'ten ortalığı birbirine katacak açıklama!
Yandaş Cem Küçük'ten ortalığı birbirine katacak açıklama!
Burcu Özberk sırtını gösterdi: Sosyal medyada beğeni tufanı koptu
Burcu Özberk sırtını gösterdi: Sosyal medyada beğeni tufanı koptu
Tesla CEO’su Elon Musk’tan, yeniden AfD’ye destek
Tesla CEO’su Elon Musk’tan, yeniden AfD’ye destek
Fenerbahçe Gençlerbirliği karşısında
Fenerbahçe Gençlerbirliği karşısında
Çorum FK'dan dört dörtlük galibiyet!
Çorum FK'dan dört dörtlük galibiyet!