Tesla CEO’su Elon Musk’tan, yeniden AfD’ye destek

Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Tesla CEO’su Elon Musk, Almanya’daki seçimlere yeniden müdahil oldu. Musk, 4 Eylül’de yapılacak Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletindeki yerel seçimler öncesi, göç ve İslam karşıtı politikalarıyla bilinen sağ popülist Almanya için Alternatif Parti (AfD)’ye yeniden destek açıklaması yaptı.

Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Köln’de imzalanan “Fairness Anlaşması”na atıfta bulunarak, “Ya Almanya AfD’yi seçer ya da Almanya’nın sonu gelir” ifadelerini kullandı. Söz konusu anlaşmaya göre yedi parti, seçim kampanyalarında göçmenler üzerinden olumsuz söylem kullanılmaması konusunda uzlaşırken, AfD sürece katılmamıştı.

Musk, Almanya’da şubat ayında yapılan erken genel seçimler öncesinde de benzer bir açıklama yaparak, “Almanya’yı ancak AfD kurtarabilir” ifadelerini kullanmış ve Alman kamuoyunda yoğun eleştirilerle karşılanmıştı. AfD, önceki NRW seçimlerinde özellikle Gelsenkirchen ve Duisburg gibi kentlerde oylarını yüzde 24,6 oranında artırarak, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) önüne geçmişti.