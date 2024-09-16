Tesla Cybertruck 10 km’ye dayanamadı ‘Araç sahipleri isyanda’

Uzunca bir zamandır piyasaya çıkması beklenen ve ilk teslimatları yapılan Tesla Cybertruck araçlarda kullanıcılar, kısa mesafelerde lastik aşınması yaşadığından şikayetçi olduklarını belirtiyor.

Cybertruck Owners Club üyesi bir kullanıcı, üç aylık Cybertruck aracının sadece 10.061 kilometrede olduğunu söylerken, şimdiden lastik değişimi ihtiyacıyla karşı karşıya kaldığına yakındı. Kullanıcı, lastiklerdeki aşınmanın üretim hatası olabileceğini öne sürüyor.

Konuyla ilgili şikayetlerini ilgili topluluk sayfasında bir kullanıcı, “Bu lastikler, Cybertruck için özel olarak üretildi. Bu kadar kısa sürede bu denli aşınmaları affedilemez. 1 Ekim’de Tesla ile bu durumu görüşmek için randevu aldım.” şeklinde açıkladı.

Aracın ağırlığı ve güçlü motoru, lastikler üzerinde ekstra baskı yaratması ve Tesla Cybertruck, neredeyse 3.2 ton ağırlığında ve bu durum lastik ömrünü olumsuz etkileyen sebeplerden olduğu da belirtiliyor.