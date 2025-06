Tesla dünyada bir ilke imza attı

Tesla'nın resmî X hesabından yapılan açıklamada yer verilen videonun devrim niteliğinde adımların ilk sinyali olup olmayacağını merak edilirken, teknoloji tutkunları atılan adıma büyük ilgi gösterdi.

Yapılan paylaşımda; ‘’Dünyanın ilk otonom araç teslimatı gerçekleşti!’’başlığı ile

‘’Bu Tesla, Teksas’taki Gigafactory’den yeni sahibinin yaklaşık 30 dakika uzaklıktaki evine kendi kendine giderek teslim edildi — park alanlarından otoyollara ve şehir içi yollara kadar tüm güzergâhı otonom olarak kat etti.’’ ifadeleri yer aldı.

World's first autonomous delivery of a car!



This Tesla drove itself from Gigafactory Texas to its new owner's home ~30min away — crossing parking lots, highways & the city to reach its new owner pic.twitter.com/WFSIaEU6Oq