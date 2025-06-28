Tesla dünyada bir ilke imza attı

Tesla'nın resmî X hesabından yapılan açıklamada yer verilen videonun devrim niteliğinde adımların ilk sinyali olup olmayacağını merak edilirken, teknoloji tutkunları atılan adıma büyük ilgi gösterdi.

Yapılan paylaşımda; ‘’Dünyanın ilk otonom araç teslimatı gerçekleşti!’’başlığı ile

‘’Bu Tesla, Teksas’taki Gigafactory’den yeni sahibinin yaklaşık 30 dakika uzaklıktaki evine kendi kendine giderek teslim edildi — park alanlarından otoyollara ve şehir içi yollara kadar tüm güzergâhı otonom olarak kat etti.’’ ifadeleri yer aldı.