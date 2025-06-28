Tesla dünyada bir ilke imza attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tesla dünyada bir ilke imza attı

Elektrikli otomobil devi Tesla, dünyanın ilk otonom otomobil teslimatını gerçekleştirdi. Fabrikadan çıkan bir Model Y, yeni sahibinin adresine kendi kendine gitti. Yaşanan olay, sosyal medyada büyük beğeni toplarken, yeni atılımların yapılıp yapılmayacağı da merak konusu oldu.

Tesla'nın resmî X hesabından yapılan açıklamada yer verilen videonun devrim niteliğinde adımların ilk sinyali olup olmayacağını merak edilirken, teknoloji tutkunları atılan adıma büyük ilgi gösterdi.

Yapılan paylaşımda; ‘’Dünyanın ilk otonom araç teslimatı gerçekleşti!’’başlığı ile

‘’Bu Tesla, Teksas’taki Gigafactory’den yeni sahibinin yaklaşık 30 dakika uzaklıktaki evine kendi kendine giderek teslim edildi — park alanlarından otoyollara ve şehir içi yollara kadar tüm güzergâhı otonom olarak kat etti.’’ ifadeleri yer aldı.

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