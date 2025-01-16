Tesla, elektrikli kamyon şarj istasyonları için 100 milyon dolarlık fon aldı

Isuzu'nun elektrikli kamyonu yollarda

Bu ödül, Biden yönetiminin Federal Karayolu İdaresi tarafından verilen en büyük fon olarak dikkat çekiyor. Şarj ve Yakıt Altyapı Programı (CFI), 2025'te ikinci turda 636 milyon doları 49 projeye dağıttı. İlk turda ise 2024'te 1 milyar dolar 100 projeye verilmişti.

Tesla'nın Kuzey Kaliforniya ile Teksas arasında bir şarj koridoru oluşturma amacıyla önerdiği farklı bir proje ise ikinci turda da desteklenmedi. Tesla’nın yıllardır geliştirdiği elektrikli kamyonu Tesla Semi, henüz ticari üretime geçmedi.

ILLİNOİS'UN ELEKTRİKLİ ARAÇ VİZYONU

Illinois Eyaleti Elektrikli Araç Sorumlusu Megha Lakhchaura, 2024'te Yeni Meksika Ulaştırma Departmanı’nın I-10 koridorunda ağır hizmet şarj istasyonları için 63 milyon dolar aldığını gördükten sonra benzer bir proje için harekete geçti. Illinois EPA, Tesla, Prologis, Gage Zero ve Pilot gibi şirketlerle ortaklık kurarak CFI Programı'na tek bir başvuru yaptı.

Lakhchaura, eyaletin binek araçlar için hızlı şarj istasyonları inşa ettiğini ancak orta ve ağır hizmet araçları için yeterli kaynak olmadığını belirtti. 2024’te çağrıya çıkan ajans, ortaklardan olumlu geri dönüşler aldı.

PROJEYE SAĞLANAN KATKILAR

Proje kapsamında Tesla 40 milyon dolar, Prologis 60 milyon dolar, Gage Zero 16 milyon dolar ve Pilot ise 10 milyon dolarlık fon talebinde bulundu. Şirketler ayrıca kendi bütçelerinden de katkı sağladı, sağlanan katrı rakamları şöyle: