Hayal kırıklıklarıyla dolu ucuz Tesla Model Y tanıtımının ardından Türkiye fiyatları zamlanan markada son duruma birlikte bakalım
Tesla Model Y bir kez daha zamlandı
Tek modelle ülkemizde satışta olan Tesla markası arka arkaya yaptığı zamlarla "uygun fiyatlı" algısını kaybetmeye başlamış gibi
Tesla Model Y Standart Menzil 4x2
2.420.625 TL
Tesla Model Y Uzun Menzil 4x2
3.225.240 TL
Tesla Model Y Uzun Menzil 4x4
3.998.400 TL
Tesla Model Y Performans 4x4
4.418.400 TL
