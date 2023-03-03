Tesla piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Yarı fiyatına satılacak

Tesla daha kompakt şehirli bir Tesla modelinin çıkarılacağından söz etmiş, bu yeni model üstünde iyice yoğunlaşmıştı. Bu araca bir adım daha yaklaşıldı.

Konuyla alakalı Tesla tasarım müdürü Franz von Holzhausen yatırımcılara ve basına şunları söyledi:

Size ne demek istediğimi göstermek ve yeni nesil arabayı ortaya çıkarmayı çok isterdim ancak daha sonraki bir tarihe kadar bu konuda bana güvenerek beklemeniz gerekecek. Söz veriyorum, her zaman olduğu gibi yine heyecan verici ve ilgi çekici otomobiller sunacağız.

Tesla CEO’su Elon Musk bu kompakt modele bakış açısının daha farklı olduğunu belirtti. CEO bu modelin Tesla’nın “üçüncü nesil platformu” tarafından desteklediğini ve birçok başka modele kapı araladığını belirtti. Bununla birlikte bu kompakt model aslında yeni bir seriye önderlik edecek.

YENİ TESLA MODELLERİ YARI FİYATINA SATILACAK

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Kompakt tasarımın fikir olarak tanıtımıyla birlikte şirket bu aracın maliyetinin Model 3’ün yarısı kadar olacağını belirtti. Bu da sıfır Tesla fiyatlarının yarı yarıya düşmesi anlamına geliyor. Tanıtım maliyeti düşürme adımlarını da kapsıyor. Bu adımlar ile Tesla üretim hatlarında bazı değişikliklere gidileceği belirtildi.

Bu değişikliklerle birlikte Tesla gövde materyallerini üretim hattında değil hatta gelmeden önce birleştirme kararı aldı. Yani bir Tesla şasesi kapı, çamurluk gibi gövde materyalleriyle birlikte gelecek ve Tesla bu model serisinden itibaren çıkaracağı araçlarında yeni nesil bir motordan bahsetti.