Tesla satışları alarm veriyor: Almanya, Norveç ve Çin'de sert düşüşler yaşanıyor

CEO Elon Musk'ın eylem ve açıklamalarının da bu düşüşte etkili olduğu belirtiliyor.

Son yıllarda satış listelerinin zirvesinde yer alan Tesla, 2025 yılında küresel çapta önemli bir satış kriziyle mücadele ediyor. Şirketin CEO'su Elon Musk'ın kamuoyunda yankı uyandıran davranışları ve açıklamalarının ardından Tesla'nın bir nevi "hedef tahtasına" oturtulduğu ve markaya olan ilginin azaldığı gözlemleniyor.

ALMANYA PAZARINDA BÜYÜK DARBE

Tesla'nın satışlarındaki düşüşün en net görüldüğü ülkelerden biri Almanya oldu. Elektrikli otomobil üreticisi, Şubat ayında ülkede sadece 2.706 adet araç satışı gerçekleştirebildi. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %70.6'lık devasa bir düşüşe işaret ediyor. Daha da dikkat çekici olan ise bu düşüşün, Almanya'da genel elektrikli otomobil satışlarının arttığı bir dönemde yaşanması.

NORVEÇ'TE DE İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR

Tesla için bir zamanlar "kalesi" olarak nitelendirilebilecek Norveç pazarında da durum pek farklı değil. Elektrikli otomobillerin dünya genelinde en yaygın kullanıldığı ülkelerden biri olan Norveç'te Tesla, Şubat ayında %44.4'lük bir satış kaybı yaşadı. Buna karşın, Norveç'in toplam elektrikli otomobil pazarı geçtiğimiz yılın Şubat ayına göre %53.4 oranında büyüdü.

DÜŞÜŞ AVRUPA İLE SINIRLI DEĞİL: AVUSTRALYA VE ÇİN VERİLERİ

Tesla'nın yaşadığı zorluklar sadece Avrupa kıtasıyla sınırlı kalmıyor. Örneğin, Avustralya'da şirket geçtiğimiz ay yalnızca 1.592 adet otomobil satabildi. 2024 yılının Şubat ayında bu rakam 5.665 adet seviyesindeydi; bu da yaklaşık %72'lik bir düşüş anlamına geliyor.

Elektrikli otomobil pazarının en önemli merkezlerinden biri olan Çin'den gelen ilk veriler de Tesla için olumsuz bir tablo çiziyor. Şubat ayında Çin'de sadece 30.688 adet Tesla satışı yapılırken, geçen yılın aynı döneminde bu sayı 60.365 olarak kaydedilmişti. Bu da satışlarda neredeyse yarı yarıya bir azalma olduğunu gösteriyor.