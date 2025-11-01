Tesla, Türkiye’deki hızlı şarj altyapısını büyütme çalışmalarına hız kazandırdı. Şirketin Supercharger operasyonlarından sorumlu yöneticisi Max De Zegher, X hesabından yaptığı açıklamada, ülkede altı yeni lokasyonda toplam 60 şarj ünitesinin inşa edildiğini açıkladı.

De Zegher konu ile ilgili paylaşımında, “Altı yeni lokasyon ve altmış yeni şarj noktası şu anda yapım aşamasında ve çok yakında hizmete girecek. Türk müşterilerimiz için ‘Plaid’ modundayız.” ifadelerine yer verdi.

Teslanın Türkiyedeki en güncel Supercharger istasyonu geçtiğimiz günlerde Kütahyada faaliyete geçti. Afyon-Kütahya karayolu üzerinde konumlanan bu yeni istasyon, saatte 250 kWa kadar hızlı şarj olanağı tanıyan sekiz adet şarj ünitesini barındırıyor.