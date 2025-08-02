Tesla yeniden satışta! Fiyat listesi güncellendi

Otomobil tutkunlarının Türkiye’de büyük ilgi gösterdiği Tesla ÖTV düzenlemesinden etkilenen markalardan biri olmuştu. Bu düzenlemenin ardından Model Y’nin satışlarının başlayacağı merak konusu oldu. Şirket satışların başlayacağı tarihi açıkladı.

Yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesinin ardından Tesla Model Y’nin fiyatlarında güncellemeye gidildi. Bu nedenle envanter geçici olarak satıştan çekilmişti.

Şirketin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre; Model Y'nin yeni envanter listeleri 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde saat 18.30’da yayımlanacak. Aynı tarihlerde Tesla’nın Türkiye'deki çevrim içi mağazasında araç siparişleri yeniden başlayacak.

GÜNCELLENEN FİYATLAR

Model Y SR (Standard Range) RWD: 2 milyon 241 bin TL

Model Y LR (Long Range) RWD: 3 milyon 225 bin 240 TL

Model Y LR AWD (All-Wheel Drive): 3 milyon 998 bin 400 TL

Bu fiyatlar, araçların giriş donanım seviyeleri için geçerli olup; opsiyonel donanım, jant ve renk tercihleri gibi faktörlere göre değişiklik gösterebiliyor.