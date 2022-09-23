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Tesla'da güvenlik zafiyeti: 1 milyondan fazla araç geri çağrılacak

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın ABD'deki 1,1 milyon aracının pencerelerin çok hızlı kapanması ve insanların parmaklarını sıkıştırma ihtimali nedeniyle geri çağıracağı bildirildi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 11:52
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Tesla'da güvenlik zafiyeti: 1 milyondan fazla araç geri çağrılacak

Tesla'da güvenlik zafiyeti: 1 milyondan fazla araç geri çağrılacak
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BBC’nin haberine göre, ABD’de konuyla ilgili yetkililerin hazırladığı rapor, araçlarda bir engel tespit edildiğinde pencerelerin doğru tepki vermeyebileceğini gösterdi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, bunun bir güvenlik ihlali olduğunu belirtti. Bu nedenle 1,1 milyon aracın, pencerelerin çok hızlı kapanması ve insanların parmaklarını sıkıştırma ihtimali nedeniyle geri çağrılmasına karar verildi.

Tesla'dan yapılan açıklamada, sorunun bir yazılım güncellemesiyle çözüleceği ifade edildi.

Şirket ağustostaki üretim testi sırasında otomatik pencerelerle ilgili sorunu keşfetti. Bu sorunla ilgili herhangi bir garanti talebi, kaza, yaralanma veya ölüm ihbarı olmadığı kaydedildi.

Sorun teşkil eden araçların sahipleri 15 Kasım'dan itibaren mektupla bilgilendirilecek.

Şirket belgeleri, 13 Eylül'den sonra üretilen araçların, sorunu çözmek için gereken güncellenmiş yazılıma sahip olduğunu gösteriyor.

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