Tesla'da işler kesat: Satışlar %60 azaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tesla'da işler kesat: Satışlar %60 azaldı

Tesla’nın Almanya’daki satışları Haziran ayında yüzde 60 azaldı. Ancak elektrikli araç pazarı genelinde artış yaşandı.

Alman Karayolu Trafik Kurumu KBA’nın verilerine göre Tesla, Haziran ayında Almanya’da 1.860 araç sattı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60’lık ciddi bir gerilemeye işaret ediyor. 2025’in ilk yarısında ise Tesla satışları yüzde 58,2 azalarak 8.890 adete düştü. KBA’nın açıklamasında, Almanya genelinde yeni elektrikli araç kayıtlarının Haziran ayında yüzde 8,6 artış gösterdiği belirtildi.

Tesla, Almanya’nın yanı sıra Fransa, İsveç, Danimarka ve İtalya’da da satışlarını üst üste altı aydır düşürüyor. Uzmanlar, bunun rekabetin artması ve Tesla CEO’su Elon Musk’ın popülaritesindeki azalmayla bağlantılı olduğunu vurguluyor.

Öte yandan Çinli elektrikli araç üreticisi BYD’nin Almanya satışları Haziran’da üç kat artarak 1.675 adete ulaştı. BYD, yılbaşından bu yana toplamda 6.323 araç satışıyla Tesla’ya karşı hızla yükseliyor.

Bu veriler, Tesla’nın Avrupa pazarındaki zorluklarını açıkça ortaya koyuyor.

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