Tesla’dan devrim niteliğinde adım!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tesla’dan devrim niteliğinde adım!

Tesla, MultiPass ile üçüncü taraf şarj istasyonlarını kullanıma sundu. Hizmet ilk olarak Avrupa ülkelerinde başlayacak.

Tesla, elektrikli araç sahiplerinin farklı şarj istasyonları için ayrı uygulamalar kullanma zorunluluğunu ortadan büyük bir hamleye imza atarak, yeni platformu MultiPass’i görücüye çıkardı.

tesla.jpg

Uygulamanın hizmet vermesiyle birlikte sürücüler, Supercharger ağı ile yetinmek zorunda kalmayarak, üçüncü taraf şarj istasyonlarını da doğrudan Tesla hesapları üzerinden kullanabilecek.


İLK HOLLANDA'DA BAŞLAYACAK


MultiPass sistemi şimdilik sadece Hollanda’da kullanıma sunuldu. Platform, binlerce şarj istasyonunu kapsayan geniş bir ağla entegre çalışması en büyük avatantajlardan biri olarak önplana çıkıyor, Bu durum sürücülerin Avrupa genelinde 1.000’den fazla şarj sağlayıcısına erişmesine olanak tanıyor.

Son Haberler
Ünlü gazeteciden sarsıcı iddia: Suriye'de Türkiye'ye büyük tuzak!
Ünlü gazeteciden sarsıcı iddia: Suriye'de Türkiye'ye büyük tuzak!
Bahçelievler'deki binaya pankart asıldı. İstanbul İl Başkanlığı yeni adresi
Bahçelievler'deki binaya pankart asıldı. İstanbul İl Başkanlığı yeni adresi
Ergin Ataman gözyaşlarını tutamadı
Ergin Ataman gözyaşlarını tutamadı
Domenico Tedesco kimdir?
Domenico Tedesco kimdir?
Netanyahu'dan Doha saldırısı açıklaması!
Netanyahu'dan Doha saldırısı açıklaması!