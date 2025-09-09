Tesla’dan devrim niteliğinde adım!

Tesla, elektrikli araç sahiplerinin farklı şarj istasyonları için ayrı uygulamalar kullanma zorunluluğunu ortadan büyük bir hamleye imza atarak, yeni platformu MultiPass’i görücüye çıkardı.

Uygulamanın hizmet vermesiyle birlikte sürücüler, Supercharger ağı ile yetinmek zorunda kalmayarak, üçüncü taraf şarj istasyonlarını da doğrudan Tesla hesapları üzerinden kullanabilecek.



İLK HOLLANDA'DA BAŞLAYACAK



MultiPass sistemi şimdilik sadece Hollanda’da kullanıma sunuldu. Platform, binlerce şarj istasyonunu kapsayan geniş bir ağla entegre çalışması en büyük avatantajlardan biri olarak önplana çıkıyor, Bu durum sürücülerin Avrupa genelinde 1.000’den fazla şarj sağlayıcısına erişmesine olanak tanıyor.