Tesla'dan elektrikli araçlara yeni özellik

Elektrikli araçlardaki birçok sistem kontak kapalı durumda olsa dahii çalışmayı sürdürüyor. Uzaktan bağlantı, uygulama senkronizasyonu ve kabin sıcaklığını kontrol eden özellikler gibi pek çok sistemin çalışmayı sürdürmesi aracın batarya ömrünü de etkiliyor.



"Hayalet boşalma" ya da daha yaygın bilinen adıyla "vampir boşalması", özellikle araçlarını birkaç gün ya da hafta boyunca kullanmayacak olan sürücüler için önemli bir sorun haline gelebiliyor.

Bu sorunun çözümüne ilişkin devreye giren "Düşük Güç Modu", aracın gereksiz sistemlerini geçici olarak kapatarak enerji tüketimini minimuma indiriyor. Bu özellik aktif hale getirildiğinde; Kabini Serin Tut, Kamp Modu, Planlı Ön Koşullandırma ve Çağrıya Hazır gibi enerji tüketen işlevler devre dışı bırakılıyor. Böylece araç, çok daha az enerji harcayarak park halinde kalabiliyor.

Kullanıcılar bu modu manuel olarak araç içerisindeki kontrol panelinden ya da Tesla uygulaması üzerinden etkinleştirebiliyor. Dilerseniz bu modu otomatik olarak da devreye girecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin batarya seviyesi belirli bir oranın altına düştüğünde sistem kendiliğinden devreye giriyor.

