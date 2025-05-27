Tesla'nın otomatik pilotu ağaca tosladı: Araç sahibi ölümden döndü

ABD, Alabama’da yaşanan Tesla kazası, otonom sürüş teknolojisinin güvenlik sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Tesla'nın Full Self-Driving (FSD) sistemiyle çalışan Model 3, yolculuk esnasında birdenbire yön değiştirip yoldan çıkarak ağaca çarptı ve takla attı.

BEKLENMEDİK MANEVRA FELAKETE YOL AÇTI

Tesla Model 3'ün sürücüsü olan Alabama’lı Volly, aracı işe giderken FSD modunda kullanıyordu. O anları kaydeden video Reddit’te hızla yayıldı. Görüntülerde aracın düz bir yolda seyrederken karşıdan gelen bir kamyonun ardından aniden yön değiştirip çimenlik alana çıktığı, ardından da bir ağaca çarpıp devrildiği görülüyor. Kazada aracın hava yastıkları açılırken camlar kırıldı ve çarpmanın etkisiyle araç ciddi şekilde hasar aldı.

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YEDİ DİKİŞLE KURTULDU, TEKNOLOJİ SINIFTA KALDI

Volly kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çenesine yedi dikiş atıldı ancak büyük bir yaralanmadan kurtuldu. Volly, kazadan sonra yaptığı açıklamada, FSD'yi sıkça kullandığını ve YouTube videolarıyla sistemi daha iyi ayarlamaya çalıştığını söyledi. Aracının en yeni FSD yazılımıyla ve Hardware 4 donanımıyla donatıldığını belirten Volly, “Her şey olması gerektiği gibi görünüyordu ama bu kez sistem beni yarı yolda bıraktı” dedi.

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TESLA’NIN ROBOTAKSİ PLANLARI GÖLGEDE KALDI

Olay, Elon Musk’ın Austin, Teksas’ta birkaç hafta içinde başlatmayı planladığı robotaksi servisi öncesinde yaşandı. Tesla başlangıçta araçlarda sürücü bulundurmayı planlasa da ileride tamamen sürücüsüz kullanım hedefliyor. Ancak yaşanan bu ve benzeri kazalar, Tesla'nın bu alandaki hazırlığının yeterli olup olmadığını yeniden gündeme taşıdı.

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ŞİRKET İÇİ İTİRAFLAR VE REKABET GERÇEĞİ

Tesla’nın Autopilot ve yapay zekâdan sorumlu mühendisi Ashok Elluswamy, bir podcast'te yaptığı açıklamada, şirketin otonom sürüş alanında rakibi Waymo'nun birkaç yıl gerisinde olduğunu itiraf etti. Bu tür kazalar da Tesla’nın otonom teknoloji vizyonunun hâlâ ciddi soru işaretleri barındırdığını gösteriyor.