Tesla'nın robotaksileri yola çıktı

Sürücüsüz araç teknolojisinde çığır açan hamleleriyle bilinen Tesla, Teksas'ın hareketli şehri Austin'de robotaksi hizmetini başlattı. Sabahın erken saatlerinde Reuters muhabirleri tarafından South Congress Caddesi üzerinde sürücüsüz Tesla Model Y'lerin görülmesiyle başlayan heyecan, CEO Elon Musk'ın X platformundan yaptığı açıklamayla zirveye ulaştı. Musk, robotaksi hizmetinin öğleden sonra başlayacağını ve sabit 4.20 dolar ücretle yolculuk yapılabileceğini duyurdu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE YASALAR

Reuters'ın aktardığına göre, araçlarda sürücü koltuğunda kimse bulunmazken, ön yolcu koltuğunda "güvenlik denetçisi" olarak görevli bir kişi yer alıyor. Bu denetçilerin araç üzerindeki kontrol yetkileri henüz netlik kazanmış değil. Sosyal medyada da sürücüsüz Tesla videoları hızla yayılırken, bu araçlarda yolcu olup olmadığı bilinmiyor.

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ÖZEL İZİN ÇIKTI

Robotaksi lansmanına günler kala, Teksas eyaleti otonom araçlarla ilgili yasal düzenlemeleri hızlandırdı. Teksas Valisi Greg Abbott, cuma günü sürücüsüz araçların eyalette faaliyet gösterebilmesi için özel bir izin gerektiren yasayı imzaladı. Yasa 1 Eylül'de yürürlüğe girecek olsa da, Valiliğin onayı, eyalet yetkililerinin otonom araç endüstrisinin temkinli ilerlemesini arzuladığını gösteriyor. Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Partili yetkililer, bu yeni teknolojinin güvenli ve kontrollü bir şekilde entegrasyonu konusunda ortak bir zeminde buluşmuş durumda. Bu durum, gelecekte otonom araçların yaygınlaşmasında eyalet bazında farklı düzenlemelerin ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.