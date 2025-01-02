Tesla'nın satışları gerilerken, BYD vites arttırıyor

Tesla, 2024 yılında 1,79 milyon araç teslim ederek 2023’e kıyasla %1 düşüş yaşadı. Elon Musk liderliğindeki firma, fiyat indirimleri yapmasına rağmen talepteki azalma ve artan rekabetle mücadele ediyor. Tesla'nın bu gerilemesi, sektör liderliği için BYD’ye alan sağladı. Çin merkezli BYD, 2024'te 1,76 milyon elektrikli araç satışı gerçekleştirdi.

BYD'NİN BAŞARISININ SIRRI

BYD, satışlarının %90'ını Çin'de gerçekleştirerek güçlü bir yerel pazar avantajı sağladı. Hibrit araç satışları sayesinde %41 oranında artış kaydetti. Çin hükümetinin teşvikleri ve fiyat rekabeti, BYD'nin büyümesine katkıda bulundu. Volkswagen ve Toyota gibi markalar Çin'de geride kalırken, BYD'nin bu yükselişi dikkat çekti.

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Tesla, ABD ve Avrupa gibi pazarlarda da talep düşüşü yaşıyor. Elon Musk, bu durumun yüksek borçlanma maliyetlerinden kaynaklandığını belirtti. Ancak, analistler artan rekabet ve markayla ilgili algı sorunlarının etkili olduğunu düşünüyor. Tesla, 2024'ün son çeyreğinde 495.000 araç teslim ederek rekor kırsa da bu, beklentilerin altında kaldı.

BYD'NİN KÜRESEL HEDEFLERİ

BYD, Brezilya gibi gelişmekte olan piyasalarda büyüme hedefliyor. Ancak, Brezilya'daki fabrika inşaatında yaşanan "kölelik" iddiaları, markanın imajını zedeledi. BYD, bu olaydan sorumlu firmayla ilişkisini keserek yasalara uyum taahhüdünde bulundu.

Avrupa Birliği ve ABD'nin Çin yapımı elektrikli araçlara uyguladığı yüksek gümrük vergileri, sektördeki rekabeti şekillendiriyor. Ancak BYD gibi markalar, bu engelleri aşmak için yeni stratejiler geliştiriyor.

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