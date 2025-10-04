Teslim olmadı direndi! Hatay’da nefes kesen operasyon

Hatay İskenderun’da firari B.Y’nin yakalanma anı film sahnelerini aratmadı. 15 yıl hapis istemiyle aranan sanık kapıları kilitledi. Polis, vinçin sepeti ile camdan girdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık suçundan 15 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan şahıs, saklandığı işyerinin kapısını kilitleyerek teslim olmayınca polis ekipleri vinçle camdan girerek şahsı yakaladı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; İskenderun ilçesinde 2 Ekim tarihinde bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 15 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan B.Y.'nin işyerinde saklandığı tespit edildi. İş yerine operasyon yapan polis ekiplerinin ısrarlarına rağmen kapıyı açmayan şahıs, kapıyı kilitleyerek içeriye kimseyi sokmadı. Durum üzerine polis ekipleri, vinçle camdan işyerine girerek şahsı saklandığı yerde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs mahkemece tutuklandı.

