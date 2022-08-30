Kanser tedavisi gören Haller'den ilk sözler. Dortmund'un sezon başında transfer ettiği isim konuştu

Borussia Dortmund'un sezon başında transfer ettiği ancak testis kanserine yakalandığı için sahalardan uzak kalan Sebastien Haller, ilk kez konuştu.

ESPN'e konuşan forvet oyuncusu; "Kansere yakalandığımı duyunca karım şoke olsa da bununla başa çıkabildi ama annem... Çok üzülmüştü ve kendini kötü hissediyordu. Kendini yalnız hissetmemesi için kardeşlerimi aradım. Yapabildiğim tek şey buydu." dedi.

Haller sözlerinin devamında; "Şu anda gerçekten iyi hissediyorum hatta birkaç ay öncekiyle aynı durumdayım. Yani bu iyiye işaret. İyi besleniyorum. Birçok insan sağlığıma kavuşmam için bana güven veriyor. Herkese kendimi iyi hissettiğimi ve onların da iyi hissetmesini söylemek istiyorum." açıklamasında bulundu.