Geçtiğimiz günlerde aralarında şarkıcı, fenomen ve oyuncuların da bulunduğu 19 kişi, haklarında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan ifadeleri alınmak üzere 8 Ekim'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilmişti.

İfadelerinin alınmasının ardından gerekli kan ve saç örnekleri alınan 19 kişiden 8'inin testinin pozitif olduğu tespit edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan incelemede, kan ve saç örneklerinde herhangi bir madde tespit edilemeyen Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilmişti.

TESTLERİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları, Deren Ve Derin Talu'nun uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı.

Deren ve Derin Talu, savcılığa ifade vermek için dün akşam saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne geldi.