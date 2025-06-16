Teşvik paketi ve vergi reformları Güney Kore Borsası'nda ralli başlattı

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Teşvik paketi ve vergi reformları Güney Kore Borsası'nda ralli başlattı

Güney Kore'de hükümetin 14.6 milyar dolarlık ek bütçe hazırlığı ve temettü odaklı vergi düzenlemesi, Seul borsasını yukarı taşıdı. SK Hynix ve Hyundai öncülük etti.

Güney Kore Borsası, haftanın ilk işlem gününde güçlü yükselişle kapandı. KOSPI endeksi yüzde 1,8 artarak 2.946 puana ulaştı. Bu yükseliş, önceki seansta yaşanan yüzde 0,9’luk kaybın ardından geldi.

Asya piyasalarının İsrail ve İran arasındaki çatışmanın dördüncü gününde dirençli görünüm sergilemesi, Güney Kore piyasalarına da olumlu yansıdı. Ancak asıl dikkat, Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nın hazırlık aşamasındaki 14.6 milyar dolarlık ek bütçe paketine çevrildi. Bu bütçe, iç talebi canlandırmayı ve ekonomik toparlanmayı hızlandırmayı hedefliyor.

Yatırımcı güveni, Devlet Başkanı Lee Jae-myung’un yaptığı açıklamalarla daha da güçlendi. Lee, şirketleri daha yüksek temettü ödemeye teşvik edecek vergi reformlarını hayata geçireceklerini duyurdu.

Şirket bazında SK Hynix yüzde 5,1, Hyundai Heavy Industries yüzde 4,8 ve KB Financial Group yüzde 1,7 yükseldi. Buna karşılık, Samsung Electronics yüzde 1,7, LG Energy Solution ise yüzde 1,2 geriledi.

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