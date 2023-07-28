Tete Fenerbahçe için İstanbul'da

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Tete'yi kadrosuna katmaya yakın.

Tete Fenerbahçe için İstanbul'da

UEFA Konferans Ligi'nde Zimbru'yu 5-0 mağlup edip tur kapısını aralayan Fenerbahçe, Tete ve menajerini İstanbul'a davet etti.

Sporx'te yer alan habere göre, Tete'nin Shaktar Donetsk ile sözleşmesi 2023 Aralık'ta bitecek. Bu yaz bonservissiz bir şekilde transfer yapacak olan Brezilyalı yıldız, Premier Lig ekipleriyle görüştü ancak bir sonuca varamadı.

FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL'A GELDİ
Sarı-lacivertliler, Tete'yi İstanbul'a davet etti ve hem Brezilyalı yıldız, hem de menajeri İstanbul'a geldi.
Brezilyalı futbolcuya alacağı rol ve proje anlatıldı.

Tete, Fenerbahçe ile görüştükten sonra Bodrum'da kısa bir süre tatil yapacak ve ardından kararını Fenerbahçe'ye iletecek.

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