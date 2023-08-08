Tete Galatasaray'a doğru. Fenerbahçe transferden çekildi

Galatasaray, Brezilyalı yıldız Tete'yi transfer etmeye bir adım daha yaklaştı.

Tete Galatasaray'a doğru. Fenerbahçe transferden çekildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yıldızı daha kadrosuna katıyor.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin transferini uygun bulmayarak vazgeçtiği Tete'yi renklerine bağlamaya çok yakın.

SAĞLIK KONTOLÜNDEN GEÇECEK
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Fenerbahçe'nin şartlarını uygun bulmadığı için transferinden vazgeçtiği Tete'yi kadrosuna katıyor. Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılılar için kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçecek.

F.BAHÇE'DEN 'HUKUK' AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir. Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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