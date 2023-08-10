Tete resmen Galatasaray'da

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu ve yaptığı transferler ile sezona bomba gibi giren Galatasaray, Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Brezilyalı futbolcu Tete'yi kadrosuna kattığını duyurdu.



Galatasaray, Tete ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcuya senelik 2.8 milyon euro ücret ödeneceğini ve 3.1 milyon euro imza parası verileceğini duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 euro garanti ücret ile toplam 3.100.000 euro net imza ücreti ödenecektir."