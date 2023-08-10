Tete resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Ukrayna Ligi takımlarından Shaktar Doneskt ile yollarını ayıran Brezilyalı oyuncu Tete'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Tete resmen Galatasaray'da

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu ve yaptığı transferler ile sezona bomba gibi giren Galatasaray, Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Brezilyalı futbolcu Tete'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray, Tete ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcuya senelik 2.8 milyon euro ücret ödeneceğini ve 3.1 milyon euro imza parası verileceğini duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 euro garanti ücret ile toplam 3.100.000 euro net imza ücreti ödenecektir."

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