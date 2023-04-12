Tetikçinin Oğlu 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tetikçinin Oğlu yeni bölüm ne zaman?

FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Tetikçinin Oğlu dizisinde başrolleri Şevket Çoruh ve Timuçin Esen paylaşıyor. Yakın zamanda yayın hayatına başlaması beklenen Tetikçinin Oğlu dizisi konusu araştırılıyor. Peki, Tetikçinin Oğlu fragmanı yayınlandı mı? Tetikçinin Oğlu ne zaman başlıyor?

Timuçin Esen ve Şevket Çoruh'un başrolünü paylaştığı "Tetikçinin Oğlu" dizisinden ikinci bölüm fragmanı yayınlandı. Tetikçinin Oğlu, FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

TETİKÇİNİN OĞLU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan ‘Tetikçinin Oğlu’nun yapımını O3 Medya ve Same Film imzalı.

Yapımcılığını Saner Ayar ile Ömer Durak üstlendiği Tetikçinin Oğlu’nda yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek oturuyor.

Çok iyi dost olan Korkmaz (Timuçin Esen) ve İskender (Şevket Çoruh) oğulları yüzünden karşı karşıya gelir. İskender’in oğlu Yiğit (Hilmi Cem İntepe) bir kaza sonucu vefat eder. Suçlanan ise Korkmaz’ın 22 yıldır aradığı oğlu Metin’dir. (Genco Özak). Artık iki dost karşı karşıyalar; biri oğlu öldüğü için, diğeri ise oğlu ölmesin diye.

TETİKÇİNİN OĞLU 2. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?