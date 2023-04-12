12 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Tetikçinin Oğlu 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tetikçinin Oğlu yeni bölüm ne zaman?

Tetikçinin Oğlu 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tetikçinin Oğlu yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Timuçin Esen ve Şevket Çoruh’un paylaştığı Tetikçinin Oğlu dizisinin ikinci bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Tetikçinin Oğlu dizisinin yeni bölümü ne zaman merak ediliyor. Peki, Tetikçinin Oğlu 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tetikçinin Oğlu yeni bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 16:37
Takip Et

Tetikçinin Oğlu 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tetikçinin Oğlu yeni bölüm ne zaman?

Tetikçinin Oğlu 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tetikçinin Oğlu yeni bölüm ne zaman?
+
Aa
-

FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Tetikçinin Oğlu dizisinde başrolleri Şevket Çoruh ve Timuçin Esen paylaşıyor. Yakın zamanda yayın hayatına başlaması beklenen Tetikçinin Oğlu dizisi konusu araştırılıyor. Peki, Tetikçinin Oğlu fragmanı yayınlandı mı? Tetikçinin Oğlu ne zaman başlıyor?

Timuçin Esen ve Şevket Çoruh'un başrolünü paylaştığı "Tetikçinin Oğlu" dizisinden ikinci bölüm fragmanı yayınlandı. Tetikçinin Oğlu, FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

TETİKÇİNİN OĞLU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan ‘Tetikçinin Oğlu’nun yapımını O3 Medya ve Same Film imzalı.

Yapımcılığını Saner Ayar ile Ömer Durak üstlendiği Tetikçinin Oğlu’nda yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek oturuyor.

Çok iyi dost olan Korkmaz (Timuçin Esen) ve İskender (Şevket Çoruh) oğulları yüzünden karşı karşıya gelir. İskender’in oğlu Yiğit (Hilmi Cem İntepe) bir kaza sonucu vefat eder. Suçlanan ise Korkmaz’ın 22 yıldır aradığı oğlu Metin’dir. (Genco Özak). Artık iki dost karşı karşıyalar; biri oğlu öldüğü için, diğeri ise oğlu ölmesin diye.

TETİKÇİNİN OĞLU 2. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
1
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
2
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
3
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
4
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
5
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
6
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
7
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
﻿Asya devinden ABD'yi ve Japonya'yı kızdıracak tepki
﻿Asya devinden ABD'yi ve Japonya'yı kızdıracak tepki
﻿Asya devinden ABD'yi ve Japonya'yı kızdıracak tepki
﻿Trabzonspor Andrea Pirlo ile anlaştı
﻿Trabzonspor Andrea Pirlo ile anlaştı
﻿Trabzonspor Andrea Pirlo ile anlaştı
﻿Hakkari'de sağanak taşkınlara neden oldu
﻿Hakkari'de sağanak taşkınlara neden oldu
﻿Hakkari'de sağanak taşkınlara neden oldu
﻿Hırsızlık şüphelisini tekme tokat dövdü
﻿Hırsızlık şüphelisini tekme tokat dövdü
﻿Hırsızlık şüphelisini tekme tokat dövdü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.