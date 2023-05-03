Tetikçinin Oğlu 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tetikçinin Oğlu yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Timuçin Esen ve Şevket Çoruh’un paylaştığı Tetikçinin Oğlu dizisinin dördüncü bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında yayınlanan Tetikçinin Oğlu dizisinin yeni bölümü ne zaman merak ediliyor. Peki, Tetikçinin Oğlu 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tetikçinin Oğlu yeni bölüm ne zaman?

Tetikçinin Oğlu 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tetikçinin Oğlu yeni bölüm ne zaman?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Tetikçinin Oğlu dizisinde başrolleri Şevket Çoruh ve Timuçin Esen paylaşıyor. Yakın zamanda yayın hayatına başlayan Tetikçinin Oğlu dizisinin konusu araştırılıyor. Peki, Tetikçinin Oğlu 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tetikçinin Oğlu yeni bölüm ne zaman?

Timuçin Esen ve Şevket Çoruh'un başrolünü paylaştığı "Tetikçinin Oğlu" dizisinden üçüncü bölüm fragmanı yayınlandı. Tetikçinin Oğlu, FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

TETİKÇİNİN OĞLU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan ‘Tetikçinin Oğlu’nun yapımını O3 Medya ve Same Film imzalı.

Yapımcılığını Saner Ayar ile Ömer Durak üstlendiği Tetikçinin Oğlu’nda yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek oturuyor.

Çok iyi dost olan Korkmaz (Timuçin Esen) ve İskender (Şevket Çoruh) oğulları yüzünden karşı karşıya gelir. İskender’in oğlu Yiğit (Hilmi Cem İntepe) bir kaza sonucu vefat eder. Suçlanan ise Korkmaz’ın 22 yıldır aradığı oğlu Metin’dir. (Genco Özak). Artık iki dost karşı karşıyalar; biri oğlu öldüğü için, diğeri ise oğlu ölmesin diye.

TETİKÇİNİN OĞLU 5. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Tetikçinin Oğlu dizisi 5. bölümüyle 9 Mayıs Salı günü izleyiciyle FOX TV’de buluşacak.

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