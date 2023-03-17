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Tetikçinin Oğlu dizisinin konusu nedir? Tetikçinin Oğlu ne zaman başlıyor?

Başrollerinde Timuçin Esen ve Şevket Çoruh’un paylaştığı Tetikçinin Oğlu dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşması beklenen Tetikçinin Oğlu dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Tetikçinin Oğlu dizisinin konusu nedir? Tetikçinin Oğlu ne zaman başlıyor?

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 15:36
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Tetikçinin Oğlu dizisinin konusu nedir? Tetikçinin Oğlu ne zaman başlıyor?

Tetikçinin Oğlu dizisinin konusu nedir? Tetikçinin Oğlu ne zaman başlıyor?
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FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Tetikçinin Oğlu dizisinde başrolleri Şevket Çoruh ve Timuçin Esen paylaşıyor. Yakın zamanda yayın hayatına başlaması beklenen Tetikçinin Oğlu dizisi konusu araştırılıyor. Peki, Tetikçinin Oğlu dizisinin konusu nedir? Tetikçinin Oğlu ne zaman başlıyor?

Timuçin Esen ve Şevket Çoruh'un başrolünü paylaştığı "Tetikçinin Oğlu" dizisinden ilk tanıtım frafmanı yayınlandı. Tetikçinin Oğlu, FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TETİKÇİNİN OĞLU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan ‘Tetikçinin Oğlu’nun yapımını O3 Medya ve Same Film imzalı.

Yapımcılığını Saner Ayar ile Ömer Durak üstlendiği Tetikçinin Oğlu’nda yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek oturuyor.

Çok iyi dost olan Korkmaz (Timuçin Esen) ve İskender (Şevket Çoruh) oğulları yüzünden karşı karşıya gelir. İskender’in oğlu Yiğit (Hilmi Cem İntepe) bir kaza sonucu vefat eder. Suçlanan ise Korkmaz’ın 22 yıldır aradığı oğlu Metin’dir. (Genco Özak). Artık iki dost karşı karşıyalar; biri oğlu öldüğü için, diğeri ise oğlu ölmesin diye.

TETİKÇİNİN OĞLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yayınlanacak kanal FOX TV olarak belirlenen Tetikçinin Oğlu’nun yayın hayatına başlayacağı tarih henüz bilinmiyor.

TETİKÇİNİN OĞLU FRAGMAN YAYINLANDI MI?

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