Tetris Forever: Oyunseverler için fevkalade bir deneyim

Tetris Forever, Tetris’in geçmişini derinlemesine ele alan bir belgesel olarak oldukça başarılı. Eğer Apple TV+’taki Tetris filmini izlediyseniz, Tetris’in Sovyetler Birliği'ndeki doğuşunu ve ardından Batı'ya nasıl yayıldığını kısmen biliyor olabilirsiniz. Alexey Pajitnov, Tetris’i Elektronika 60 için tasarlarken, Robert Stein adlı bir adamın bu oyunun haklarını sahiplenmesiyle birlikte Tetris, demir perdeyi aşarak dünya çapında popülerleşmeye başladı. Henk Rogers, Tetris’in Japonya’daki lisans haklarını almak için uğraşırken, nihayetinde Tetris’i Game Boy’un vazgeçilmez bir parçası haline getirdi.

Tetris Forever, bu olayları daha realist bir şekilde, biraz da olsa şekerlenmiş bir anlatımla sunuyor. Oyunun yaratıcılarının, Alexey Pajitnov ve Henk Rogers gibi isimlerin yer aldığı röportajlar, oyunun nasıl bir fenomene dönüştüğünü anlamamıza yardımcı oluyor. Eğer Tetris’e dair daha fazla bilgi edinmek isteyen biriyseniz, bu belgesel kaçırılmamalı.

Ancak, bu harika belgeselin eksik olduğu bir alan var: oyun koleksiyonu.

Eksik Bir Koleksiyon

Tetris Forever, belgesel olarak harika bir iş çıkarırken, oyun koleksiyonu açısından daha az etkileyici bir deneyim sunuyor. Koleksiyonda toplamda 18 oyun yer alıyor, fakat Tetris serisinin tarihini tam olarak kapsamak için bazı önemli oyunlar eksik. İşte Tetris Forever’daki oyunlar:

Elektronika 60 için Tetris

MS-DOS için Tetris (AcademySoft)

Famicom için Igo: Kyu Roban Taikyoku

MS-DOS için Tetris (Spectrum HoloByte)

Apple II için Tetris

Famicom için Tetris

Famicom için Hatris

Game Boy için Hatris

Famicom için Tetris 2 + Bombliss

NES için Hatris

Super Famicom için Super Tetris 2 + Bombliss

Super Famicom için Tetris Battle Gaiden

Super Famicom için Super Tetris 3

Game Boy için Super Bombliss

Super Famicom için Super Bombliss

Game Boy Color için Super Bombliss DX

Digital Eclipse tarafından Tetris Time Warp

Bu listeye bakıldığında, Tetris’in tarihini anlamak için önemli bazı derin kesitler yer almakta. Örneğin, Elektronika 60 için orijinal Tetris versiyonunun yer alması, oyunun kökenlerine dair önemli bir bakış açısı sağlıyor. Fakat, oyun koleksiyonunun eksikliği büyük bir soru işareti bırakıyor.

Özellikle, Tetris’in orijinal versiyonlarının bir kısmı koleksiyonda yer almıyor. Nintendo'nun Game Boy için çıkardığı Tetris, Sega’nın arcade versiyonu, Tengen’in Tetris’i ve Welltris gibi oyunlar bu koleksiyonda eksik. Bu oyunlar, Tetris’in tarihini tam olarak anlamak için kritik öneme sahipti.

Eksik Oyunlar ve Hak Sorunları

Tetris Forever’daki bu eksikliklerin bir kısmı, hak sorunlarına dayanıyor. Bu belgesel, Tetris oyunlarının haklarının karmaşık bir durumda olduğunu da belirtiyor. Hangi oyunların dahil edileceği konusunda çeşitli şirketlerin rekabetleri ve platform kısıtlamaları devreye giriyor. Nintendo’nun, Game Boy’daki Tetris’in başka platformlarda yer almasına izin vermemesi, bu koleksiyonun eksik olmasına neden oluyor.

Tetris Forever, yalnızca belirli oyunları içerebildiği için biraz eksik hissediliyor. Dijital Eclipse’in Atari 50 gibi önceki projelerinde yaptığı gibi, bu koleksiyon da bir gün güncellenebilir. Eğer oyunlar post-launch olarak eklenirse, Tetris Forever gerçekten Tetris’in en kapsamlı koleksiyonu haline gelebilir.

Sonuç: Tarihsel Bir Belgesel, Fakat Eksik Bir Koleksiyon

Tetris Forever, tarihsel açıdan harika bir belgesel olarak öne çıkıyor. Tetris’in soğuk savaş dönemi, hak sorunları ve oyun dünyasında nasıl bir fenomen haline geldiğini anlatan derinlemesine bir bakış açısı sunuyor. Ancak, koleksiyon kısmı bazı eksikliklerle dolu. Özellikle Tetris’in bazı önemli oyunlarının eksikliği, koleksiyonun tamamlanmadığı izlenimi veriyor.

Tetris Forever, PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch platformlarında 12 Kasım’da çıkacak. Eğer Tetris’e dair daha fazla bilgi edinmek ve bu eşsiz belgesel deneyimini yaşamak istiyorsanız, oyunla birlikte gelen tarihsel anlatıya göz atmayı unutmayın.