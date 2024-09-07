TEV ve NOW TV, kalpleri ısıttı

NOW TV, eğitim adına son yılların en önemli işlerinden birisine imza attı. Kanal, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitimine devam edebilmelerine yardımcı olabilmek için bir gece düzenledi. ‘Bir Destek Bir Gelecek Eğitime Devam’ adı altında gerçekleştirilen canlı yayında 62 milyon TL’nin üzerinde para toplandı.

Ceyda Düvenci ve Halit Ergenç’in sunumuyla yayınlanan programa kanalın dizilerinde rol alan oyuncular ve ekran yüzlerinin yanı sıra farklı noktalardan bağlanarak destekte bulunan ünlü isimler de vardı. Bergüzar Korel’den Haluk Levent’e, Nil Karaibrahimgil’den Sertab Erener’e, Şahika Ercümen’den Yusuf Dikeç’e kadar çok sayıda isim, telefonla canlı yayına bağlandı. Mesela Ajda Pekkan, Harbiye konserinden yayına katıldı. Benim de bizzat izlediğim ve ilginç hikâyelere şahit olduğum bir programdı. Örneğin, yayına katılan TEV Mütevelli Heyeti Üyesi Davut Ökütçü’nün hikâyesi gerçekten yüreklerimizi dağladı.

Türk Eğitim Vakfı’nı böylesi anlamlı çalışmalarından dolayı kutluyorum. Alkışlar, TEV’e ve tabii ki ona en büyük desteği veren NOW TV’ye…

‘Sandık Kokusu’nda ‘Diva Yorgun’

Show TV’nin sevilen dizisi ‘Sandık Kokusu’nun yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı.

Eğlenceli bir sahneyle fragmana giriş yapılırken zaman zaman gerilimin yükseldiğini görebiliyoruz. Melike Şahin’in ‘Diva Yorgun’ şarkısının eşlik ettiği tanıtım, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Serkay Tütüncü, Seda Türkmen ve Uğur Yücel gibi oyuncuların yer aldığı O3 Medya imzalı ‘Sandık Kokusu’nun yeni sezonuna Engin Öztürk, Nesrin Cavadzade ve Gözde Seda Altuner de katıldı.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu dizinin yeni sezonunu, bir son dakika gelişmesi yaşanmazsa, 18 Eylül Çarşamba akşamı açması bekleniyor.

Kalben’le ‘Akşamlarda’yım

Kalben, yeni şarkısı ‘Akşamlarda’yımı Hoş Bir Seda etiketiyle yayınladı.

Sözü ve müziği Kalben’e ait şarkının düzenlemesini Genco Arı yapmış. Zihinlerin ve kalplerin berrak, insanların huzurlu olduğu günlerin umuduna yazılmış olan şarkıya Hakan Fikri Bintepe’nin yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

Kalben, yazdan yavaş yavaş çıkıp sonbahara doğru yelken açarken yine keyifle dinleyebileceğiniz bir şarkıya imza atmış. Yolu açık olsun.