TEV’den Zeki Müren sürprizi: Sanat Güneşi’nin “Biz Ayrılamayız”ın el yazısı notları ilk kez paylaşıldı

Vakfın açıklamasına göre, Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi “Sanat Güneşi” Müren, vefatının 29. yılında el yazısıyla kaleme aldığı eserle anıldı.

TEV arşivlerinde yer alan eserin orijinal nüshası, hazırlanan bir video ile sanatseverlere sunuldu.

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Zeki Müren, bizim için hem unutulmaz bir sanatçı hem de Türk Eğitim Vakfı'nın en kıymetli vasiyet bağışçılarından biri. Hayattayken sesiyle gönüllerimizi aydınlattı. Aramızdan ayrıldığında ise gençlerin yolunu ışıklandıracak büyük bir miras bıraktı. Bugün Türk Eğitim Vakfı olarak kendisi adına açılan fonlar aracılığıyla başarılı ve imkanları kısıtlı gençlere eğitim desteği sağlıyoruz. Daha da anlamlı yankılanıyor Müren’in sözleri…. Bugün onun el yazısıyla kaleme aldığı bu satırları paylaşırken, Zeki Müren’in bizimle öğrencilerimizle ve hayallerle hep yan yana olduğunu bir kez daha hissediyoruz. Değerli sanat güneşimiz Zeki Müren’i bir kez daha minnetle anıyoruz.”

Sanatçının vefatından sonra kurulan burs fonuyla Türkiye genelinde 4 binden fazla öğrenciye burs sağlandı.

Vakıf, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı iş birliğiyle Bursa’da Müren’in sanat ve kişisel yaşamından eserlerin yer aldığı “Elbet Bir Gün Buluşacağız” sergisini düzenlemişti.

Sanatçı, tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na bağışlamıştı.Videoya “https://www.youtube.com/shorts/eBFTPjM8zEA” adresinden ulaşabilirsiniz.