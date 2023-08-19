Tevfik Göksu AKP'nin İBB Başkan adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı

TV100 canlı yayına katılan Mehmet Tevfik Göksu, "İBB Başkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

Tevfik Göksu AKP'nin İBB Başkan adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Editör: Turgay Beşyıldız

TV100’deki Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade programına konuk olan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu flaş açıklamalarda bulundu.

Göksu, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, siyasal iletişimci Ferhat Murat'ın sorularını da yanıtladı.

AKP'NİN İBB BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

Göksu "İBB Başkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna "AK Parti geleneğinin siyaset anlayışı adaylık üzerine değil adanmışlık üzerine yaparız. Meseleyi kariyer planlaması olarak değil, dava meselesi olarak görürüz. Üzerimizdeki bir sorumluluktur, sorumluluğun hakkını verip gerisi takdir deyip geçeriz. Ben İstanbul'da 3 dönemdir belediye başkanıyım, AK Parti'nin en yüksek oyuyla seçilen belediye başkanıyım, İBB'de AK Parti'nin vekiliyim. Doğal olarak ismimiz konuşuluyor." Cevabını verdi.

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İTTİFAK İHTİMALİNE CEVAP

Özgen'in "Ekrem Beyin olası bir ittifaka girmesi halinde bu seçim sonucunu nasıl şekillendirir?" sorusuna Göksu "Biz AK Parti olarak bugüne kadarki bütün siyasi mücadelemizde elbette rakiplerimizin ne yaptığını ince sık eleriz ama onların ne yaptığından çok kendimiz hangi bulgularla hangi parametrelerle seçime gideceğiz bakarız. Şimdi onlar ittifak yapar mı diye değil kendi argümanlarımızla seçime hazırlanacağız biz buna bakıyoruz." cevabını verdi.

İBB BAŞKAN ADAYI OLACAK İDDİASI

Tevfik Göksu için kulislerde İBB Başkan adayı olacak iddiası doğmuştu. AKP'ye yakın gazeteci Zafer Şahin Tevik Göksu'nun AKP'nin İBB başkan adayı olabileceğini söylemişti.

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