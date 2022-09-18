Tevfik Yamantürk bir kez daha Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı oldu

Beşiktaş Kulübü’nde Divan Kurulu Başkanlığı seçimi tamamlandı.

Vodafone Park'ta yapılan seçimde mevcut başkan Tevfik Yamantürk ile Yalçın Karadeniz ve Aydoğan Cevahir aday olarak yarıştı.

1298 divan üyesi 6 sandıkta oy kullandı. 1288 oyun geçerli olduğu 6 sandıkta da Yamantürk üstünlük sağladı ve toplamda 869 oy alarak bir kez daha divan başkanı oldu.

Diğer adaylardan Yalçın Karadeniz 399, Aydoğan Cevahir 20 oy aldı.

"OYUNU ALAMADIĞIMIZ HER ÜYEMİZİN FİKRİNİ DE DİKKATE ALACAĞIZ"

Tevfik Yamantürk, seçimin ardından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı olarak bana ve arkadaşlarıma teveccüh gösteren divan kurulu üyelerimize teşekkür ederim. Oyunu alamadığımız her üyemizin fikrini de dikkate alacağız." ifadelerini kullandı.