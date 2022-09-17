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Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı yeniden Tevfik Yamantürk seçildi

Beşiktaş'ta divan kurulu başkanlığına yeniden Tevfik Yamantürk seçildi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 19:56
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Tevfik Yamantürk yeniden Divan Kurulu Başkanı seçildi. Rakiplerine büyük fark attı

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı yeniden Tevfik Yamantürk seçildi
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Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanlık seçimi sona erdi. Mevcut başkan Tevfik Yamantürk, yeniden Başkanlığa seçildi.

Toplamda 869 oy alan Yamantürk, güven tazeledi.

İşte adayların oy sayıları;
Tevfik Yamantürk: 869
Yalçın Karadeniz: 399
Aydoğan Cevahir: 20

YAMANTÜRK PAYLAŞIMDA BULUNDU

Tevfik Yamantürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden başkanlığa getirildiği için teşekkür etti.

 

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