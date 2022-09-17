﻿Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı yeniden Tevfik Yamantürk seçildi

Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanlık seçimi sona erdi. Mevcut başkan Tevfik Yamantürk, yeniden Başkanlığa seçildi.
Toplamda 869 oy alan Yamantürk, güven tazeledi.
İşte adayların oy sayıları;
Tevfik Yamantürk: 869
Yalçın Karadeniz: 399
Aydoğan Cevahir: 20
YAMANTÜRK PAYLAŞIMDA BULUNDU
Tevfik Yamantürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden başkanlığa getirildiği için teşekkür etti.
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