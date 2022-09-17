﻿Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı yeniden Tevfik Yamantürk seçildi

Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanlık seçimi sona erdi. Mevcut başkan Tevfik Yamantürk, yeniden Başkanlığa seçildi.

Toplamda 869 oy alan Yamantürk, güven tazeledi.

İşte adayların oy sayıları;

Tevfik Yamantürk: 869

Yalçın Karadeniz: 399

Aydoğan Cevahir: 20

YAMANTÜRK PAYLAŞIMDA BULUNDU

Tevfik Yamantürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden başkanlığa getirildiği için teşekkür etti.