﻿Tevrat İttifakı operasyonları!

Irak'ta bir Türkmen şehri olan Tel Afer'e 2005 yılında ilk Amerikan saldırısı gerçekleştiği zaman, Suriye'nin Kamışlı bölgesindeki olaylara da dikkat çekerek, Barzani'nin Kuzey Irak ile Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin yaşadığı yerleri birleştirmek istediğini, Amerikalıların hem bu sebeple, hem de Türkmenlerin Türkiye ile irtibatını kesmek için Tel Afer'e saldırdığını belirtmiştik.

Türkiye'yi yönetenler ve İslam dünyası Amerikalıların bu saldırısını seyrediyordu.

Biz "Telafer'deki katliamlar, Irak ve Suriye'nin kuzeyi ile İsrail'i birleştirme girişimidir. Türkiye, bu oyunu İran ve Suriye ile işbirliği içinde TSK'nın gücüyle bozabilir!" diyorduk.

***

ABD, Türkiye'nin Suriye'ye müdahale etmesini istiyordu ama ne için? Suriye'deki isyanın arkasında Türkiye'nin nasıl bir desteği bulunduğu, Amerikan basınında yazılmaktaydı.

Prof. Michel Chossudovsky, 2011 yılında, "Suriye'de BOP operasyonları"nı anlattığı yazısında "Silahlı isyancıların Türkiye ve Ürdün kanalıyla gizli bir biçimde desteklenmeleri, hiç şüphesiz ortak İsrail-Türkiye askeri ve istihbarat anlaşması çerçevesinde koordine edilmektedir" diye yazmıştı.

***

ABD'nin Irak ve Suriye'de esas olarak ne yapmak istediğini, Yahudi asıllı İngiliz-Amerikan vatandaşı Bernard Lewis, 1996 yılında Yapı Kredi Bankası tarafından "Orta Doğu kimliği üzerine" konulu bir konferans için Türkiye'ye getirildiğinde alenen açıklamıştı. Lewis, bir "Orta Doğu kimliği" oluşturulabileceğini söyleyerek bu coğrafyadaki Türk, Arap ve Fars gibi kimliklerin yapay olduğunu iddia etmişti. Konferansın sonuna doğru, önündeki bir düğmeye basarak bölgenin haritasını göstermişti. Türkiye, Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan, İsrail, Mısır, Suudi Arabistan, Yemen ve Körfez ülkelerini gösteren dik bir harita... Bu konferansta edindiğim bilgileri değerlendirerek, ABD'nin bölgede bir "Orta Doğu Birleşik Devletleri" kurmak istediği kanaatine varmıştım... Tabii bu bilgiyi kamuoyuna yansıtmıştım. Sekiz yıl sonra, projeyi Tayyip Erdoğan'a eş başkanlık sıfatıyla birlikte verdiler...

***

Büyük Orta Doğu Projesi adı altında, Türkiye'yi "Önasya" veya "Anadolu" adıyla federasyonlaştırmak için de bir sürü çalışma yapılıyordu. Bir federasyon da Kafkasya'da planlanıyordu. Azerbaycan, bölünmüş İran, Gürcistan ve Ermenistan... Bir de Afganistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan federasyonu... İşte bu dört federasyonu, ılımlı bir halife şemsiyesinde dörtlü bir konfederasyonda birleştirip yönetmek istiyorlardı... İngiltere'nin 1. Dünya Savaşı öncesi projesi buydu... Lewis bu planı ABD'ye uygulatmaya çalışıyordu. Tabii bu proje, Yahudi sermayesinin yöneteceği tek dünya devletinin temelleri olacaktı. Üzerinde Tevrat imparatorluğu yükselecekti.

ABD'nin Suriye'de IŞİD diye bir terör örgütünü hâkim kılması, PKK'yı Suriye'de ordu haline getirmesi, Suriye'nin kuzeyinin boşaltılarak, milyonlarca insanın Türkiye'ye sürülmesi, Suriye'de işi biten IŞİD markalı teröristlerin, ABD uçaklarıyla Afganistan'a taşınması, Afganistan'dan çekilince de Afgan ordusu askerlerinin ve aralarına serpiştirilen IŞİD teröristlerinin Türkiye'ye gönderilmesi, hep aynı projenin uygulamalarıdır. Bütün bunlar, Türkiye'ye yapılacak asıl operasyonun alt yapı çalışmalarıdır.

***

20 yıldır Türkiye'ye yöneten iktidar, ABD'nin bütün bu politikalarına destek olmuş, Suriye'de iç savaş çıkarılması için askeri kamplar kurmuş ve muhalifleri eğitmiş, ordu kurmuş, ayrıca bu güçlere lojistik destek vermiştir.

İktidar, Türkiye'deki seçmeni ise önceleri "Yeni Osmanlı devleti kuruyoruz" diye sonra da "ensar-muhacir" söylemi ile avutarak bugüne kadar gelmiştir. Şimdi de konut projesine bağlayacağı insanların desteğiyle iktidarda kalmayı hedeflemektedir.

Son olarak Papa da İslam ve Hristiyanlığın, "Chrislam" diye birleştirilmesini de gündeme aldı. Bu da Tevrat İttifakı'nın projesidir.

Evdeki hesap çarşıya uyar mı belli değil ama tablo ana hatlarıyla budur...