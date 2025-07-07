Texas’ta acı bilanço: 28’i çocuk 80 ölü

ABD’nin Texas eyaletinde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 80’e yükseldi. Yetkililer, yaşamını yitirenler arasında 28 çocuğun bulunduğunu açıkladı. Guadalupe Nehri’nin taşması sonucu oluşan sel felaketi sonrasında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KAMP ALANINDAN 12 KİŞİ HALA KAYIP

Texas Valisi Greg Abbott, Austin’de düzenlediği basın toplantısında, eyalet genelinde 41 kişinin kayıp olarak bildirildiğini söyledi. Yetkililer, “Camp Mystic” adlı yaz kampında kalan 11 kız çocuğu ve bir danışmanın halen kayıp olduğunu belirtti.

SEL BÖLGESİNE YENİDEN YAĞIŞ UYARISI

Vali Abbott, önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde eyaletin merkez bölgelerinde şiddetli sağanak ve fırtına beklendiğini duyurdu. Özellikle düşük kotlu alanlarda tahliyelerin sürdüğünü ifade eden Abbott, sel nedeniyle yalnızca merkez bölgesinde 10 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Texas Acil Durum Yönetimi Şefi W. Nim Kidd, arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve aynı anda enkaz temizliğinin de yapıldığını kaydetti. Kidd, “Arama çalışmaları durmadı. Özellikle kamp alanlarında umutla arıyoruz” şeklinde konuştu.

TRUMP’TAN TEXAS’A DESTEK MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey’nin Bedminster kasabasından Washington’a dönmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, sel felaketinden etkilenen Texas eyaletini cuma günü ziyaret etmeyi planladığını açıkladı. Trump, “Muhtemelen cuma günü Texas’a gitmeyi umuyorum. Şu anda gitmek istemedim çünkü kurtarma çalışmalarının önüne geçmek istemem” dedi.

Trump açıklamasında, “Tanrı bu kadar zorluk çeken tüm insanları korusun ve Tanrı Texas eyaletini korusun. İnanılmaz bir yer” ifadelerine yer verdi.

FEMA HAKKINDAKİ SORUYA YANIT

ABD Başkanı Trump’a, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) ile ilgili bir gazeteci tarafından “FEMA’yı kaldırma planı hala geçerli mi?” sorusu yöneltildi. Trump bu soruya, “FEMA hakkında sonra konuşabiliriz. Şu anda yoğun bir şekilde sahada çalışıyorlar” yanıtını verdi.

Trump ayrıca, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in Texas’ta olduğunu ve federal yönetimin eyalet yetkilileriyle yakın temas içinde bulunduğunu ifade etti.