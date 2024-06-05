Teyit’ten Ankara’da “yanlış bilgi” sergisi

Ankara, internetteki yanlış bilgi sorununa etkileşimli deneyimlerle dikkat çeken önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 2016’dan bu yana internetteki şüpheli bilgileri inceleyen, dijital okuryazarlık ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için eğitim faaliyetleri yürüten doğrulama platformu Teyit, açılışını 1 Haziran’da gerçekleştirdiği The Glass Room: Yanlış Bilgi sergisiyle, kullanıcıları dijital teknolojilerle kurdukları ilişki hakkında eleştirel ve proaktif düşünmeye davet etti.

6 OTURUMLU ATÖLYE PROGRAMININ SON ADIMI

İnsan hakları, teknoloji, sivil özgürlükler gibi alanlarda çalışmalar yürüten Berlin merkezli uluslararası kuruluş Tactical Tech tarafın geliştirilen interaktif sergi The Glass Room, Hafıza Merkezi tarafından Türkçeleştirildi. Bilgilendirici posterler, video animasyonları ve etkileşimli uygulamalarla sosyal medyanın ve internetin, bilgiyle kurulan ilişkiyi nasıl değiştirdiğini araştıran sergi, ziyaretçileri dijital alışkanlıkların bir vatandaş, seçmen ve tüketici olarak onları nasıl etkilediği konusunda keşfe çıkardı.

Sergi, Teyit’in marttan bu yana, üniversite öğrencilerinin dijital alışkanlıkları konusunda farkındalık kazanabilecekleri ve yanlış bilgi sorununa karşı eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilecekleri bir alan sunma hedefiyle yürüttüğü, 6 oturumluk Teyitli Bilgi Atölyeleri projesinin kapanış etkinliği olarak düzenlendi.

AÇILIŞ PANELİNDE “YANLIŞ BİLGİNİN OLMADIĞI BİR İNTERNET” TARTIŞILDI

ABD Büyükelçiliği’nin desteğiyle, Türk-Amerikan Derneği ConnectUSA American Corner Ankara ve Teyit işbirliğiyle gerçekleştirilen kapanış etkinliği, serginin yanı sıra bir panele de ev sahipliği yaptı. Wikimedia Türkiye ekibinden Başak Tosun’un ve NewsLabTurkey strateji sorumlusu Ahmet Alphan Sabancı’nın konuşmacı olarak yer aldığı panelin moderatörlüğü Teyit’in eş kurucularından ve Yapay Gündem bülteni kurucusu Gülin Çavuş tarafından yürütüldü.

Türkiye’de bilgi ekosisteminin iyileştirilmesi için çalışan kuruluşların temsilcilerinin, yanlış bilginin olmadığı bir internetin mümkün olup olmadığının tartışıldığı panele ilişkin görüşlerini paylaşan Teyit Eğitim Programları Sorumlusu Esra Özgür, “Panelde Başak Tosun dünyanın en çok ziyaret edilen websitelerinden Vikipedi'nin başka bir internet için sunduğu örnekleri anlatırken Ahmet Sabancı alternatif platformların bize vaat ettiklerinden bahsetti. Başka bir internet için sosyal medya platformlarından bireylere, devletlerden teknoloji şirketlerine, birçok aktörün aktif katılımının gerekliliği vurgulandı. Katılımcılar, şüphe kasını elden bırakmadan üretmenin ve paylaşmanın, yanlış bilgi probleminin var olmadığı başka bir internet için elzem olduğunu hatırladı" dedi.

BEŞ GÜNDE 150 KİŞİ ZİYARET ETTİ

The Glass Room: Yanlış Bilgi sergisinin açık kaldığı beş günde 150 kişi tarafından ziyaret edildiğini belirten Esra Özgür, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Sergi, tek başına yanlış bilgi problemine odaklanmaktansa, bilgi ekosistemindeki ve internetin mevcut yapısındaki problemlere bütünsel bir yaklaşım sergiliyor. Teyit olarak, alternatifleri hep birlikte düşünmeyi öneren sergiyle uyumlu olarak hazırladığımız interaktif sorular aracılığıyla, katılımcılardan yapay zeka teknolojilerindeki gelişmelere dair genel hislerini, ekran sürelerinin kararları üzerindeki etkisinin boyutlarını düşünmelerini istedik. Bu soruların, teknolojinin mevcut yapısına ve yanlış bilgi problemine dair kendi deneyimlerimizi ve içgörülerimizi gözden geçirme fırsatı verdiğini düşünüyoruz. Teyit olarak önümüzdeki dönemde de farklı aktörleri bir araya getirerek yanlış bilgi sorununa sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”