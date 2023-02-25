Teyyar Tosun: Resimlerimi müzik ve sinemanın etkisi altında yapıyorum

Yeniçağ: Resim sanatına ilginiz, yaşamınız hangi döneminde başlamıştır?

Tosun: Resim sanatına ilgim, sinema sanatından ve müzikten ayrı düşünülemez. Çünkü beş yaşımdan bu yana sinemanın, müziğin ve resmin içindeyim. Üçünü birlikte götürmüşüm diyebilirim. Yaklaşık yarım asır sonra yine aynı noktadayım. Şimdi duygularımı aklım ve mantığımla pekiştiriyorum. Yine 33'lük ve 45'lik plaklar alıyor, yine tüm yeni filmleri izliyorum, yine resim ve kitap müzayedelerini asla kaçırmıyorum. Bu, benim açımdan engellenmesi imkansız bir tutku olup hayatımın sonuna kadar sürüp gidecektir.

Yeniçağ: Eski plak koleksiyonunuzun olduğunu biliyoruz. Altı sene önce birlikte Batı Ukrayna'ya gittiğimizde Lviv'in eskici pazarından 200 eski plak aldığınıza tanığım. O vakit 15 bin adet plağınızın olduğunu söylemiştiniz. Şimdi kaç adede ulaştı acaba?

Tosun: Biriktirmeyi sürdürmeme rağmen artık saymıyorum. Belki günün birinde zaman bulursam sayar, adedini not eder size de söylerim(gülüyor)...

Yeniçağ: Sahafların en sadık müşterisi olmanız tamam da müdavimi olmanız da konuşuluyor.

Tosun: Sahafları dolaşmak hayatımın bir parçasıdır diyebilirim. Bugüne kadar çok kıymetli bulduğum 20 bin civarında kitabı sahaflardan almışım. Ağırlıklı olarak sanat kitaplarına para vermişim. Resim, sergi ve müzayedelerinin katalogları da benim için çok önemlidir, eski etkinliklerin katalog, davetiye ve afişlerine para vermekten asla sakınmam. Bir kısmını İstanbul dışında tuttuğum kütüphanemi kimseye göstermemeye çalışıyorum.

Yeniçağ: Sevdiğim dünya yazarlarının kitaplarını bazen sahaflardan alıp bana hediye etmenizden dolayı teşekkür ediyorum. Yanılmıyorsam, Türk özel resim koleksiyonculuğuna ilişkin üç ciltlik bir kitapta sizin koleksiyonunuza ilişkin bilgiler de yer almıştır.

Tosun: Sayın Yahşi Baraz ve Oğuz Erten'in hazırladığı Türkiye'de Sanat Koleksiyonculuğu isimli kitapta benimle ilgili bilgiler de yer aldı, koleksiyonumdan bazı örnekler okurlarla paylaşıldı. Bana göre çok önemli bir kitaptır, emeği ve katkısı olan herkes şükranı hakketmiştir. Bu tür kitapların sayısının artmasına sadece sevineceğim, ülkenin sanat hayatına büyük katkı sağlıyor.

Yeniçağ: Resim çalışmalarınıza gelelim. Sinemadan sonra çok ciddi şekilde resimle uğraşmaya başladınız....

Tosun: Kendi çalışma atölyemi kurarak resim yapmak için gereken ne varsa, onlarla donattım. Çocukluktan gelen ve meslek okulunda belirli ölçüde geliştirdiğim deneyimlerimi atölyeme davet ettiğim ressamlarla birlikte, çalışmalarımız sayesinde daha ileri noktalara taşıdığıma inanıyorum. Çalışmalarımı ara vermeden sürdürmekteyim. Uluslararası sergi, fuar ve müzayedelerde resimlerim sergilenirken önemli koleksiyoncular tarafından alınmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Bunlar benim için çok önemlidir. Bundan sonra da eserlerimin sanata çok önem veren koleksiyoncular tarafından alınmasına çalışacağım. Sayın Mustafa Taviloğlu'nun bir müzayedede benim tablomu alması güzel bir başlangıç oldu. Bundan sonra da hep profesyonellerin bulunduğu ortamlarda olmayı önemseyeceğim.

Yeniçağ: Müzayedelerin daimi müdavimlerinden olduğunuzu müzayede evleri iyi biliyor...

Tosun: Sayısını söylemeyeceğim, kendi oluşturduğum koleksiyonuma tabloları hep müzayedelerden aldığımı ifade edebilirim. Bana göre sanat eserinin gerçek değerini bulacağı yer müzayedeler olmalıdır. Bundan sonra da müzayede evleriyle sıkı bağlarım olacak. Bunun bir nedeni de kendi eserlerimin müzayedeler aracılığıyla alıcı bulmasıdır. Her bir sanatçı gibi beni de mutlu eden önemli bir husustur.

Yeniçağ: Müzayedelerin şu anki durumuna ilişkin neler söylemek isterdiniz?

Tosun: Mart 2020'de pandemiyle gelen yasaklar online satışlara geçilmesini mecbur kılınca İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki kentlerden de müzayedelere katılımlar oldu. Sanat eserlerinin alım-satım sürecinde bir nevi kolaylık yaşandı. Şimdi Türkiye'nin aşağı-yukarı her şehrinden online müzayedelere katılımlar oluyor. Sevindirici bir durum ve Türkiye için farklı bir başlangıçtır. Bana göre devlet, müzayedelerin gelişmesini desteklemeli ve teşvik etmelidir. Ben her sene Basel, Paris sanat fuarlarına gidiyorum. Oraları örnek alarak devletin hem satıcıyı hem de alıcıyı farklı metodolojilerle desteklemesi gerektiğine inanıyorum. Ekonomik durumun iyileşmesi ve refah sadece paranın değil aynı zamanda sanatın egemenlik alanı haline getirilmeli diye düşünüyorum. Sanata ilginin güçlenmesi bununla düz orantılı olup toplumsal barış da bundan nasibini alacaktır. Kaotik gruplaşmalar azalacak, sanat toplumsal barışın sağlanmasında köprübaşı görevini yerine getirecek, insanlar birbiriyle sanat aracılığıyla kucaklaşıp barışacaktır.

Yeniçağ: Ressam olarak Türkiye'de ve dünyada etkilendiğiniz ve hep gözünüzün önünde bulundurduğunuz sanatçılar kimlerdir?

Tosun: Türkiye'de Bedri Baykam, Ekrem Kahraman, Erdoğan Zümrütoğlu, Barış Sarıbaş, Erdinç Babat, Barış Cihanoğlu vd.. Yabancı ressamlardan ise Andy Warhol, Max Ernst ve Otto Dix etkilendiğim ve hep örnek aldığım sanatçılardır. Paletini kurutmadan yeni eserler üreten sanatçıları çok takdir ederim.

Yeniçağ: Türk sanat galericiliğinin duayeni Yahşi Baraz'la komşu olmanız resim çalışmalarınızda ve koleksiyonculuğunuzda size daha fazla sorumluluk yüklüyor mu?

Tosun: Çalışırken Azerbaycanlı caz sanatçısı Vagıf Mustafazade'yi aralıksız 10-12 saat dinlemekten asla bıkmıyorum. Ecelin sanattan erken alıp götürdüğü Vagıf Bey'in ve kızı Aziza'nın müziği bana inanılması zor bir moral motivasyon aşılıyor. Türk sanat galericiliğinin duayeni Sayın Yahşi Baraz ile samimi komşuluk ilişkilerimizden gurur duyuyorum. Bana göre Yahşi Bey Türk resim sanatının tek başına yarım asırlık tarihidir. Galerisini her ziyaretimde Yahşi Bey'den öğrendiğim şeylerin sayısı yoktur. Türkiye Kültür Bakanlığı'nın Yahşi Bey'e gereken ilgiyi göstermemesi devletin kendi kaybıdır. Çünkü kendisini dünya zaten tanıyor. Bana verdiğiniz bu fırsatı kullanarak Sayın Yahşi Baraz'ı saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.