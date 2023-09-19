Teyze- yeğenin kavgasına eşleri de dahil oldu. Sokak ringe döndü, tekmeler yumruklar havada uçuştu

Afyonkarahisar’da aralarında husumet bulunan teyze ile yeğeni arasında çıkan kavgaya eşleri de dahil oldu Tekme ve yumrukla birbirine saldıran tarafları çevredekiler araya girerek ayırdı.

KAYNAK: DHA
Teyze- yeğenin kavgasına eşleri de dahil oldu. Sokak ringe döndü, tekmeler yumruklar havada uçuştu

Dumlupınar Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında aralarında husumet olduğu belirtilen C.N.M. ile teyzesi H.S. sokakta karşılaşınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kısa süre sonra teyze- yeğenin eşleri de kavgaya dahil oldu. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, olay yerindeki kimliği belirsiz birkaç kişi de kavgaya katıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine polis geldi.

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"KOCAM AVUKAT HEPİNİZİ MAHKEMEYE VERECEĞİM"

Polis kavga eden tarafları ayırmaya çalışırken, C.N.M.'nin avukat olduğu iddia edilen ve ismi öğrenilemeyen eşi, olayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarının üzerine yürüyerek kimlik sorgulamak istedi. "Kocam avukat hepinizi mahkemeye vereceğim" diyen C.N.M. ise basın mensuplarını tehdit edip, saldırmaya çalıştı. Polisin ifadelerini almak üzere götürdüğü tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

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Diğer yandan H.S.'nin 17 yaşındaki kızının uygunsuz fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıp, hakaret içeren yorumlar yaptığı iddiasıyla C.N.M.'den şikayetçi olduğu, geçen günlerde görülen davada C.N.M. lehine beraat kararı verildiği öğrenildi.

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