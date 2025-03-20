Teyzelerinin dini nikahlı eşini öldüren 4 kişi tutuklandı

Kaynak: DHA
Teyzelerinin dini nikahlı eşini öldüren 4 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadının yeğenlerinin bıçaklı saldırısına uğrayan 65 yaşındaki Abdullah Aras hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Olay, 17 Mart’ta Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Teyzelerinin dini nikahla birlikte yaşadığı Abdullah Aras’ın adresini tespit eden şüpheliler, binanın giriş katındaki dairenin balkon camını kırarak, içeriye girdi. Aras’ı dövüp yanlarında getirdikleri bıçakla yaralayan şüpheliler kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aras, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturmada jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüpheliden 1’i kadın 4’ü, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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