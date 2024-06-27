Teyzenin çocuğu hasta. İlaca ihtiyacı var. Teyzenin alacak parası yok. Suriyeli olsaydı yetkililer hemen yardım ederdi

Kaynak: Haber Merkezi Merve N. Güreş
Teyzenin çocuğu hasta. İlaca ihtiyacı var. Teyzenin alacak parası yok. Suriyeli olsaydı yetkililer hemen yardım ederdi

Mersin’de oğlu siroz hastası olan yaşlı bir kadın, çocuğunun öleceğini belirterek, parası olmadığı için çocuğunun ilaçlarını alamadığını söyledi. O anlar bir sosyal medya kullanıcısı tarafından anbean kaydedildi.

Mersin’de yaşlı bir kadın, oğlunun siroz hastası olduğunu belirterek, parası olmadığı için çocuğunun ilaçlarını alamadığını söyledi.

Doktorların oğlunun öleceğini söylediğini belirten yaşlı kadın, ”Doktorlar çocuğumun öleceğini söyledi. Şu an evinde yatıyor. Allah iman ile ölmeyi nasip etsin. Allah çektirmesin” ifadelerini kullandı.

Oğlu için doktorun 30 hap yazdığını belirten kadın, ilaçları almak için eczaneye gittiğini ilaç, fiyatının 2000 TL tuttuğunu, parası olmadığı için alamadığını söyledi.

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Çocuğunun Tarsus’daki evinde yattığını söyleyen kadın, yaşadığı durumu anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

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"SURİYELİLERE PARA HARCA. BU İNSANLARI GÖRME"

O anlar sosyal medyanın gündemine otururken, sosyal medya kullanıcıları yaşlı kadının yaşadığı duruma tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, iktidarı kast ederek, “Suriyelilere para harca. Bu insanları görme” yorumunda bulunurken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise “Yardımcı olalım. Devlet yok nasılsa” ifadelerini kullandı.

İşte videonun altına gelen bazı yorumlar,

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